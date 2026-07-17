1 644 7
Акція на підтримку Федорова знову відбувається у Львові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Ввечері 17 липня у Львові знову відбувається акція на підтримку Михайла Федорова.
Про це з місця події повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Акція на підтримку Федорова
Учасники акції зібралися на проспекті Свободи, щоб закликати залишити Федорова на посаді міністра оборони. Також вони закликають відправити у відставку головкома ЗСУ Олександра Сирського.
Учсники акції тримають плакати із написами: "Залиште Федорова міністром оборони", "Геть Сирського", "Звільнення Федорова - зрада армії та народу".
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль