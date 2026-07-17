Акція на підтримку Федорова знову відбувається у Львові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері 17 липня у Львові знову відбувається акція на підтримку Михайла Федорова.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Акція на підтримку Федорова

Учасники акції зібралися на проспекті Свободи, щоб закликати залишити Федорова на посаді міністра оборони. Також вони закликають відправити у відставку головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Учсники акції тримають плакати із написами: "Залиште Федорова міністром оборони", "Геть Сирського", "Звільнення Федорова - зрада армії та народу".

Новий Кабмін та відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

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