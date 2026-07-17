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Новини Фото Відставка Федорова
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Акція на підтримку Федорова знову відбувається у Львові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері 17 липня у Львові знову відбувається акція на підтримку Михайла Федорова.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ. 

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Акція на підтримку Федорова 

Учасники акції зібралися на проспекті Свободи, щоб закликати залишити Федорова на посаді міністра оборони. Також вони закликають відправити у відставку головкома ЗСУ Олександра Сирського. 

Учсники акції тримають плакати із написами: "Залиште Федорова міністром оборони", "Геть Сирського", "Звільнення Федорова - зрада армії та народу".

мітинг У Львові

мітинг У Львові

мітинг У Львові

мітинг У Львові

мітинг У Львові

мітинг У Львові

мітинг У Львові

мітинг У Львові

мітинг У Львові

Новий Кабмін та відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Дивіться також: У Львові близько 500 людей вдруге за день вийшли на акцію підтримки Федорова. ФОТОрепортаж

Автор: 

акція (1506) Львів (3330) Федоров Михайло (1266) Львівська область (2851) Львівський район (320)
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