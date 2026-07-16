У Львові близько 500 людей вдруге за день вийшли на акцію підтримки Федорова. ФОТОрепортаж
У центрі Львова увечері 16 липня проходить мирна акція на підтримку Михайла Федорова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ZAXID.NET, акція відбувається біля пам’ятника Тарасові Шевченку.
Люди вийшли на площу ввечері
Люди почали збиратися близько 19:00. За оцінками журналістів, участь у заході беруть близько 500 осіб.
Учасники протесту заявляють, що виступають проти кадрових змін в уряді. Вони також не підтримують звільнення посадовців, роботу яких вважають ефективною.
"Нам не байдуже" та "Зеленський, поясни", — скандують учасники акції.
Друга акція за день
Це вже друга акція на підтримку Федорова у Львові за цей день. Перша відбулася вранці, також біля пам’ятника Тарасові Шевченку.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вибори