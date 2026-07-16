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У Львові близько 500 людей вдруге за день вийшли на акцію підтримки Федорова. ФОТОрепортаж

У центрі Львова увечері 16 липня проходить мирна акція на підтримку Михайла Федорова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ZAXID.NET, акція відбувається біля пам’ятника Тарасові Шевченку.

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Люди вийшли на площу ввечері

Люди почали збиратися близько 19:00. За оцінками журналістів, участь у заході беруть близько 500 осіб.

Учасники протесту заявляють, що виступають проти кадрових змін в уряді. Вони також не підтримують звільнення посадовців, роботу яких вважають ефективною.

"Нам не байдуже" та "Зеленський, поясни", — скандують учасники акції.

Акція у Львові

Акція у Львові

Акція у Львові

Акція у Львові

Акція у Львові

Друга акція за день 

Це вже друга акція на підтримку Федорова у Львові за цей день. Перша відбулася вранці, також біля пам’ятника Тарасові Шевченку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський пропонував Федорову стати прем’єр-міністром України, той відмовився, - The Economist

Новий Кабмін та відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Також дивіться: Сирський – геть! - демонстранти на мітингу на підтримку Федорова. ВIДЕО

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акція (1501) Львів (3329) Федоров Михайло (1241) Львівська область (2849) Львівський район (318)
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Топ коментарі
+7
Вміє ж зеленський дестабілізувати суспільство! Цікаво, хто його зомбує на прийняття ідіотських рішень, наче вже і єрмака біля нього невидно?
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16.07.2026 20:40 Відповісти
+4
Хрипата падла вже сказала, шо йому насрати
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16.07.2026 20:43 Відповісти
+4
Відставка не Фьодорова, а зеленого пуйла

Вибори
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16.07.2026 20:50 Відповісти

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