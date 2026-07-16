У Львові близько 500 людей вдруге за день вийшли на акцію підтримки Федорова. ФОТОрепортаж

У центрі Львова увечері 16 липня проходить мирна акція на підтримку Михайла Федорова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ZAXID.NET, акція відбувається біля пам’ятника Тарасові Шевченку.

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Люди вийшли на площу ввечері

Люди почали збиратися близько 19:00. За оцінками журналістів, участь у заході беруть близько 500 осіб.

Учасники протесту заявляють, що виступають проти кадрових змін в уряді. Вони також не підтримують звільнення посадовців, роботу яких вважають ефективною.

"Нам не байдуже" та "Зеленський, поясни", — скандують учасники акції.







Друга акція за день

Це вже друга акція на підтримку Федорова у Львові за цей день. Перша відбулася вранці, також біля пам’ятника Тарасові Шевченку.

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Новий Кабмін та відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

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