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Во Львове около 500 человек во второй раз за день вышли на акцию в поддержку Федорова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 16 июля в центре Львова проходит мирная акция в поддержку Михаила Федорова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET, акция проходит у памятника Тарасу Шевченко.

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Люди вышли на площадь вечером

Люди начали собираться около 19:00. По оценкам журналистов, в мероприятии принимают участие около 500 человек.

Участники протеста заявляют, что выступают против кадровых перестановок в правительстве. Они также не поддерживают увольнение чиновников, работу которых считают эффективной.

"Нам не всё равно" и "Зеленский, объясни", — скандируют участники акции.

Акция во Львове

Акция во Львове

Акция во Львове

Акция во Львове

Акция во Львове

Вторая акция за день 

Это уже вторая акция в поддержку Федорова во Львове за этот день. Первая состоялась утром, также у памятника Тарасу Шевченко.

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Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Смотрите также: "Сырский — прочь!" — демонстранты на митинге в поддержку Федорова. ВИДЕО

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акция (2395) Львов (4706) Федоров Михаил (806) Львовская область (3250) Львовский район (291)
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Топ комментарии
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Вміє ж зеленський дестабілізувати суспільство! Цікаво, хто його зомбує на прийняття ідіотських рішень, наче вже і єрмака біля нього невидно?
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16.07.2026 20:40 Ответить
+2
Хрипата падла вже сказала, шо йому насрати
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16.07.2026 20:43 Ответить
+2
странные люди. когда электричество, которое через раз, дорожало в три раза - они молчали, когда конституционное право на свободное передвижение разбилось о закрытые границы и отлавливание как бездомных собак на улице - они молчали тоже. и вдруг щас так возмущённо возбудились на закулисные игры питарасов
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16.07.2026 20:49 Ответить

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