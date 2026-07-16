Во Львове около 500 человек во второй раз за день вышли на акцию в поддержку Федорова. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 16 июля в центре Львова проходит мирная акция в поддержку Михаила Федорова.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET, акция проходит у памятника Тарасу Шевченко.
Люди вышли на площадь вечером
Люди начали собираться около 19:00. По оценкам журналистов, в мероприятии принимают участие около 500 человек.
Участники протеста заявляют, что выступают против кадровых перестановок в правительстве. Они также не поддерживают увольнение чиновников, работу которых считают эффективной.
"Нам не всё равно" и "Зеленский, объясни", — скандируют участники акции.
Вторая акция за день
Это уже вторая акция в поддержку Федорова во Львове за этот день. Первая состоялась утром, также у памятника Тарасу Шевченко.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
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