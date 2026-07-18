Військовий заявив, що його подали в СЗЧ після участі в мітингу проти відставки Федорова: у підрозділі заявили, що він утік

Фото: Скриншот / Instagram / @yavor_rarog

Український військовий 427-ї окремої бригади безпілотних систем "Рарог" заявив, що після участі в перший день протестів проти звільнення ексміністра оборони Михайла Федорова командування оголосило, що він самостійно залишив частину.

Про це він розповів у Threads, передає Цензор.НЕТ.

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Оголосили в СЗЧ

"Я військовий, якого чуть не запакували в бусік під час першого дня мітингу (може бачили в новинах). Отже ситуація після: я прибув вечором в свою частину і на наступний день взнав, що я перебуваю в СЗЧ. На мої вимоги скасувати СЗЧ мені відповіли, що не можуть це зробити без наказу зверху. Мене відвезли до ВСП де мене прийняли, погрожували Скалою і Шквалом а також обнуленням. Мене запакували, відправили в інше місце і переводять в інший підрозділ", - написав він.

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У "Рарозі" кажуть, що втік

Своєю чергою у коментарях до цього допису пресофіцерка "Рарогу" Анастасія Ширченко заявила, що він утік, і закликала військового вийти на зв’язок.

"Шановний, вийдіть на звʼязок будь ласка. Ви втекли в СЗЧ. В нашому підрозділі не забороняють висловлювати свою позицію. Але як ви поясните, що пішли в СЗЧ і не заступили в добовий наряд, тим самим підставивши своїх же побратимів. Ви зараз просто втекли з армії і хайпуєте", - написала вона.

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Військовий відповів, що його не попередили, що він мав бути в наряді.

"Якби мене зранку попередили люди, в яких я відпрошувався на протест, що я сьогодні в наряді, то я б був в наряді, але мене не попередили, оскільки це був мій вихідний день після наряду, як і було завжди до того, день наряду - день відпочинку", - написав він.

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Поновився на службі

Пізніше військовий повідомив, що домовився про поновлення на службу з іншим підрозділом.