"Федоров = майбутнє", "Сирського геть": третій день протестів відбувається у Львові. ФОТОрепортаж

Ввечері 18 липня у Львові знову проходить акція проти звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Також львів'яни вимагають звільнення Олександра Сирського з посади Головкома ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

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Львів протестує третій день

Близько 19:00 учасники акції зібралися на проспекті Свободи біля пам’ятника Тарасові Шевченку. Вони тримали плакати з написами: "Джерело влади є народ", "Федоров = майбутнє", "Сирського геть", "На канікулах мала бути я, а не Верховна Рада" тощо. Також люди скандували "Нації потрібні інновації", "Змінимось або помремо", "Без тилу немає фронту".

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Новий Кабмін та відставка Федорова

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