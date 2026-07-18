УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10944 відвідувача онлайн
Новини Фото Відставка Федорова Звільнення Сирського
1 573 19

"Федоров = майбутнє", "Сирського геть": третій день протестів відбувається у Львові. ФОТОрепортаж

Ввечері 18 липня у Львові знову проходить акція проти звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Також львів'яни вимагають звільнення Олександра Сирського з посади Головкома ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Львів протестує третій день 

Близько 19:00 учасники акції зібралися на проспекті Свободи біля пам’ятника Тарасові Шевченку. Вони тримали плакати з написами: "Джерело влади є народ", "Федоров = майбутнє", "Сирського геть", "На канікулах мала бути я, а не Верховна Рада" тощо. Також люди скандували "Нації потрібні інновації", "Змінимось або помремо", "Без тилу немає фронту".

протест у Львові
Фото: Суспільне
протест у Львові
Фото: Суспільне
протест у Львові
Фото: Суспільне

Новий Кабмін та відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.

Дивіться також: Акція на підтримку Федорова знову відбувається у Львові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Львів (3332) протест (2447) Сирський Олександр (997) Львівська область (2853) Львівський район (322)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Зелю геть ця гнида всіх мародерів корупціонерів прикриває
показати весь коментар
18.07.2026 20:20 Відповісти
+10
як діти, влада клала на вас великий і товстий, як і на всю країну і на ЗСУ. влада небажае програшу Московії, і це основа їі політики
показати весь коментар
18.07.2026 20:19 Відповісти
+10
Сирський геть ,але всім заправляє Зеленський саме він створив конфлікт якому радіють в москві ,може Зелю геть може досить гратися в президента який ні за що не відповідає.
показати весь коментар
18.07.2026 20:39 Відповісти

Завантаження...

 
 