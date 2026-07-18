"Федоров = майбутнє", "Сирського геть": третій день протестів відбувається у Львові. ФОТОрепортаж
Ввечері 18 липня у Львові знову проходить акція проти звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Також львів'яни вимагають звільнення Олександра Сирського з посади Головкома ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".
Львів протестує третій день
Близько 19:00 учасники акції зібралися на проспекті Свободи біля пам’ятника Тарасові Шевченку. Вони тримали плакати з написами: "Джерело влади є народ", "Федоров = майбутнє", "Сирського геть", "На канікулах мала бути я, а не Верховна Рада" тощо. Також люди скандували "Нації потрібні інновації", "Змінимось або помремо", "Без тилу немає фронту".
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.
Топ коментарі
+12 Yurii #603620
показати весь коментар18.07.2026 20:20 Відповісти Посилання
+10 Ігор Петрович
показати весь коментар18.07.2026 20:19 Відповісти Посилання
+10 Володимир Омельянов
показати весь коментар18.07.2026 20:39 Відповісти Посилання
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