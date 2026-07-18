"Федоров = будущее", "Сырского - геть": третий день протестов проходит во Львове. ФОТОрепортаж
Вечером 18 июля во Львове вновь проходит акция против увольнения министра обороны Михаила Федорова. Кроме того, львовяне требуют отставки Александра Сырского с поста Главнокомандующего ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Львов протестует третий день
Около 19:00 участники акции собрались на проспекте Свободы у памятника Тарасу Шевченко. Они держали плакаты с надписями: "Источник власти - народ", "Федоров = будущее", "Сырского - геть", "На каникулах должна была быть я, а не Верховная Рада" и т. д. Также люди скандировали "Нации нужны инновации", "Изменимся или умрем", "Без тыла нет фронта".
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.
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