"Федоров = будущее", "Сырского - геть": третий день протестов проходит во Львове. ФОТОрепортаж

Вечером 18 июля во Львове вновь проходит акция против увольнения министра обороны Михаила Федорова. Кроме того, львовяне требуют отставки Александра Сырского с поста Главнокомандующего ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Львов протестует третий день

Около 19:00 участники акции собрались на проспекте Свободы у памятника Тарасу Шевченко. Они держали плакаты с надписями: "Источник власти - народ", "Федоров = будущее", "Сырского - геть", "На каникулах должна была быть я, а не Верховная Рада" и т. д. Также люди скандировали "Нации нужны инновации", "Изменимся или умрем", "Без тыла нет фронта".

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