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Новости Фото Отставка Федорова Увольнение Сырского
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"Федоров = будущее", "Сырского - геть": третий день протестов проходит во Львове. ФОТОрепортаж

Вечером 18 июля во Львове вновь проходит акция против увольнения министра обороны Михаила Федорова. Кроме того, львовяне требуют отставки Александра Сырского с поста Главнокомандующего ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Львов протестует третий день 

Около 19:00 участники акции собрались на проспекте Свободы у памятника Тарасу Шевченко. Они держали плакаты с надписями: "Источник власти - народ", "Федоров = будущее", "Сырского - геть", "На каникулах должна была быть я, а не Верховная Рада" и т. д. Также люди скандировали "Нации нужны инновации", "Изменимся или умрем", "Без тыла нет фронта".

протест во Львове
Фото: "Суспильне"
протест во Львове
Фото: "Суспильне"
протест во Львове
Фото: "Суспільне"

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.

Смотрите также: Акция в поддержку Федорова снова проходит во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Львов (4708) протест (5774) Александр Сырский (974) Львовская область (3253) Львовский район (293)
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Топ комментарии
+4
як діти, влада клала на вас великий і товстий, як і на всю країну і на ЗСУ. влада небажае програшу Московії, і це основа їі політики
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18.07.2026 20:19 Ответить
+4
Зелю геть ця гнида всіх мародерів корупціонерів прикриває
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18.07.2026 20:20 Ответить
+2
Сирський геть ,але всім заправляє Зеленський саме він створив конфлікт якому радіють в москві ,може Зелю геть може досить гратися в президента який ні за що не відповідає.
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18.07.2026 20:39 Ответить

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