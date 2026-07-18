Народні депутати ініціювали запит до Зеленського щодо звільнення Сирського, - Железняк. ДОКУМЕНТ

Народні депутати ініціювали запит до президента Володимира Зеленського з проханням розглянути звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, він зауважив, що рішення щодо вищого командування Збройних сил ухвалює лише президент як головнокомандувач відповідно до статті 106 Конституції, однак народні депутати наділені правом направити йому запит. Цей документ мають підтримати щонайменше 226 нардепів, тобто фактично це буде рішення парламенту.

"Саме тому ініціюємо реєстрацію запиту від народних депутатів з вимогою:

Розглянути питання щодо звільнення генерала Олександра Сирського з посади Головнокомандувача Збройних Сил України.

Розглянути питання щодо призначення нового Головнокомандувача Збройних Сил України на основі критеріїв професійної ефективності та орієнтації на вимірюваний технологічний результат.

Ініціювати запровадження процедури регулярного звітування вищого військового командування перед профільним комітетом Верховної Ради України у закритому режимі з метою відновлення балансу демократичного цивільного контролю", - написав Железняк.

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За словами нардепа, до понеділка до документа може приєднатися кожен народний депутат.







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