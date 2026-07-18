Народные депутаты инициировали запрос к Зеленскому об увольнении Сырского, - Железняк. ДОКУМЕНТ

Народные депутаты инициировали запрос к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, он отметил, что решение относительно высшего командования Вооруженных сил принимает только президент как главнокомандующий в соответствии со статьей 106 Конституции, однако народные депутаты наделены правом направить ему запрос. Этот документ должны поддержать не менее 226 нардепов, то есть фактически это будет решение парламента.

"Именно поэтому мы инициируем регистрацию запроса от народных депутатов с требованием:

Рассмотреть вопрос об освобождении генерала Александра Сырского от должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Рассмотреть вопрос о назначении нового Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины на основе критериев профессиональной эффективности и ориентации на измеримый технологический результат.

Инициировать введение процедуры регулярной отчетности высшего военного командования перед профильным комитетом Верховной Рады Украины в закрытом режиме с целью восстановления баланса демократического гражданского контроля", — написал Железняк.

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По словам народного депутата, до понедельника к документу может присоединиться любой народный депутат.







Новый Кабмин и отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

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