Военный заявил, что его отправили в СЗЧ после участия в митинге против отставки Федорова: в подразделении заявили, что он сбежал
Украинский военнослужащий 427-й отдельной бригады беспилотных систем "Рарог" заявил, что после участия в первом дне протестов против увольнения экс-министра обороны Михаила Федорова командование объявило, что он самостоятельно покинул часть.
Об этом он рассказал в Threads, передает Цензор.НЕТ.
Объявили в СЗЧ
"Я - военный, которого чуть не затащили в микроавтобус в первый день митинга (возможно, видели в новостях). Итак, ситуация после: я прибыл вечером в свою часть и на следующий день узнал, что нахожусь в СЗЧ. На мои требования отменить СЗЧ мне ответили, что не могут этого сделать без приказа сверху. Меня отвезли в ВСП, где меня приняли, угрожали "Скелей" и "Шквалом", а также "обнулением". Меня затащили, отправили в другое место и переводят в другое подразделение", - написал он.
В "Рароге" говорят, что он сбежал
В свою очередь, в комментариях к этому посту пресс-офицер "Рарога" Анастасия Ширченко заявила, что он сбежал, и призвала военного выйти на связь.
"Уважаемый, выйдите на связь, пожалуйста. Вы сбежали в СЗЧ. В нашем подразделении не запрещают выражать свою позицию. Но как вы объясните, что ушли в СЗЧ и не заступили в суточный наряд, тем самым подставив своих же собратьев. Вы сейчас просто сбежали из армии и хайпуете", - написала она.
Военный ответил, что его не предупредили, что он должен был быть в дежурстве.
"Если бы меня утром предупредили люди, у которых я отпросился на протест, что я сегодня на дежурстве, то я бы был на дежурстве, но меня не предупредили, поскольку это был мой выходной день после дежурства, как и было всегда до этого: день дежурства - день отдыха", —-написал он.
Возобновил службу
Позже военный сообщил, что договорился о восстановлении на службе в другом подразделении.
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