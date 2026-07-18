Военный заявил, что его отправили в СЗЧ после участия в митинге против отставки Федорова: в подразделении заявили, что он сбежал

Фото: Скриншот / Instagram / @yavor_rarog

Украинский военнослужащий 427-й отдельной бригады беспилотных систем "Рарог" заявил, что после участия в первом дне протестов против увольнения экс-министра обороны Михаила Федорова командование объявило, что он самостоятельно покинул часть.

Об этом он рассказал в Threads, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Объявили в СЗЧ

"Я - военный, которого чуть не затащили в микроавтобус в первый день митинга (возможно, видели в новостях). Итак, ситуация после: я прибыл вечером в свою часть и на следующий день узнал, что нахожусь в СЗЧ. На мои требования отменить СЗЧ мне ответили, что не могут этого сделать без приказа сверху. Меня отвезли в ВСП, где меня приняли, угрожали "Скелей" и "Шквалом", а также "обнулением". Меня затащили, отправили в другое место и переводят в другое подразделение", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Федоров = будущее", "Сырского прочь": третий день протестов проходит во Львове. ФОТОрепортаж

В "Рароге" говорят, что он сбежал

В свою очередь, в комментариях к этому посту пресс-офицер "Рарога" Анастасия Ширченко заявила, что он сбежал, и призвала военного выйти на связь.

"Уважаемый, выйдите на связь, пожалуйста. Вы сбежали в СЗЧ. В нашем подразделении не запрещают выражать свою позицию. Но как вы объясните, что ушли в СЗЧ и не заступили в суточный наряд, тем самым подставив своих же собратьев. Вы сейчас просто сбежали из армии и хайпуете", - написала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Народные депутаты инициировали запрос к Зеленскому об увольнении Сырского, - Железняк. ДОКУМЕНТ

Военный ответил, что его не предупредили, что он должен был быть в дежурстве.

"Если бы меня утром предупредили люди, у которых я отпросился на протест, что я сегодня на дежурстве, то я бы был на дежурстве, но меня не предупредили, поскольку это был мой выходной день после дежурства, как и было всегда до этого: день дежурства - день отдыха", —-написал он.

Смотрите также: "Сырский - геть!": акция протеста в поддержку Федорова набирает участников. ФОТОрепортаж

Возобновил службу

Позже военный сообщил, что договорился о восстановлении на службе в другом подразделении.