Зеленский не обсуждал замену Сырского во время бесед с командирами корпусов, - СМИ
На фоне масштабных акций протеста президент Владимир Зеленский провел онлайн-встречи с командирами корпусов. Однако в ходе этих бесед он не обсуждал с ними главнокомандующего Александра Сырского или потенциальных кандидатов на его замену.
Об этом пишет "УП" со ссылкой на источник в Силах обороны, сообщает Цензор.НЕТ.
О замене Сырского речь не шла
"О политических вопросах, о должностях – не было. Расспрашивали о военных вопросах – ситуации в зоне ответственности, тактической и оперативной обстановке, о проблемах с обеспечением, чего достаточно, чего недостаточно, о комплектовании личным составом, НРК, дронами", – рассказал собеседник издания.
Отмечается, что встречи президента с командирами бригад впервые проходили в подобном формате.
"Несмотря на распространенное предположение, что таким образом президент проводил "кастинг" на следующего главнокомандующего, собеседники УП склоняются к мнению, что такой обзор, скорее, был способом "снять напряжение" в обществе", - говорится в сообщении.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.
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а безкоштовний фуршет був?
а командири корпусів на колінах просили вибачення?
а командири підписували чисти листи а4 в низу?
Царюня типу вислухав холопів.