РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7656 посетителей онлайн
Новости Отставка Федорова Увольнение Сырского
902 18

Зеленский не обсуждал замену Сырского во время бесед с командирами корпусов, - СМИ

совещание у Зеленского

На фоне масштабных акций протеста президент Владимир Зеленский провел онлайн-встречи с командирами корпусов. Однако в ходе этих бесед он не обсуждал с ними главнокомандующего Александра Сырского или потенциальных кандидатов на его замену.

Об этом пишет "УП" со ссылкой на источник в Силах обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О замене Сырского речь не шла 

"О политических вопросах, о должностях – не было. Расспрашивали о военных вопросах – ситуации в зоне ответственности, тактической и оперативной обстановке, о проблемах с обеспечением, чего достаточно, чего недостаточно, о комплектовании личным составом, НРК, дронами", – рассказал собеседник издания.

Отмечается, что встречи президента с командирами бригад впервые проходили в подобном формате.

"Несмотря на распространенное предположение, что таким образом президент проводил "кастинг" на следующего главнокомандующего, собеседники УП склоняются к мнению, что такой обзор, скорее, был способом "снять напряжение" в обществе", - говорится в сообщении.

Читайте также: Военный заявил, что его отправили в СЗЧ после участия в митинге против отставки Федорова: в подразделении заявили, что он сбежал

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.

Смотрите также: Акция с требованием вернуть Федорова третий день продолжается в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (24880) ВСУ (7988) Александр Сырский (974)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
тобто, командирів зняли з війни, що б потусити у кабінеті з зеленим кріслом?
а безкоштовний фуршет був?
а командири корпусів на колінах просили вибачення?
а командири підписували чисти листи а4 в низу?
показать весь комментарий
18.07.2026 22:59 Ответить
+2
показать весь комментарий
18.07.2026 23:07 Ответить
+1
Тобто, все це була димова завіса.
Царюня типу вислухав холопів.
показать весь комментарий
18.07.2026 22:58 Ответить

Загрузка...

 
 