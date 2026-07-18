Зеленский не обсуждал замену Сырского во время бесед с командирами корпусов, - СМИ

На фоне масштабных акций протеста президент Владимир Зеленский провел онлайн-встречи с командирами корпусов. Однако в ходе этих бесед он не обсуждал с ними главнокомандующего Александра Сырского или потенциальных кандидатов на его замену.

Об этом пишет "УП" со ссылкой на источник в Силах обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

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О замене Сырского речь не шла

"О политических вопросах, о должностях – не было. Расспрашивали о военных вопросах – ситуации в зоне ответственности, тактической и оперативной обстановке, о проблемах с обеспечением, чего достаточно, чего недостаточно, о комплектовании личным составом, НРК, дронами", – рассказал собеседник издания.

Отмечается, что встречи президента с командирами бригад впервые проходили в подобном формате.

"Несмотря на распространенное предположение, что таким образом президент проводил "кастинг" на следующего главнокомандующего, собеседники УП склоняются к мнению, что такой обзор, скорее, был способом "снять напряжение" в обществе", - говорится в сообщении.

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