Акция с требованием вернуть Федорова третий день продолжается в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вечером 18 июля в Киеве третий день подряд продолжается акция протеста с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны. Также участники акции призывают отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне" и hromadske.
Киевляне снова вышли на протест
Более тысячи киевлян собрались на акцию возле театра имени Ивана Франко.
Участники акции скандируют "Украина - это Европа", "Одна единая соборная Украина", "Изменимся или умрем", "Нам не смешно, власть - это не шутки", "Слуга народа, выходи к народу", "Власть - это народ".
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.
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мусора клименка зроблять секретарем РНБО ))
парашні ригоанали та їх лялька Буратіно Оманський взяли під контроль всі силові органи
дякуємо 73% зебілам
у нього мета - знищити Україну і українців, попутно набиваючи кишені кривавим баблом
ще не всі побачили ?