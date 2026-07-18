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Новости Отставка Федорова Увольнение Сырского
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Акция с требованием вернуть Федорова третий день продолжается в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 18 июля в Киеве третий день подряд продолжается акция протеста с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны. Также участники акции призывают отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне" и hromadske.

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Киевляне снова вышли на протест 

Более тысячи киевлян собрались на акцию возле театра имени Ивана Франко.

Участники акции скандируют "Украина - это Европа", "Одна единая соборная Украина", "Изменимся или умрем", "Нам не смешно, власть - это не шутки", "Слуга народа, выходи к народу", "Власть - это народ".

акція протесту
Фото: hromadske
акція протесту
Фото: hromadske
акція протесту
Фото: hromadske
акція протесту
Фото: hromadske
акція протесту
Фото: hromadske
акція протесту
Фото: hromadske
акція протесту
Фото: Суспільне

 

акція протесту
Фото: Суспільне

 

акція протесту
Фото: Суспільне

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.

Смотрите также: "Федоров = будущее", "Сырского - геть": третий день протестов проходит во Львове. ФОТОрепортаж

Автор: 

акция (2403) Киев (26690) протест (5774) Федоров Михаил (843)
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Топ комментарии
+11
а під шумок гниду поклада зробили головою СБУ, гнида цуцкірідзе головою Нацполюції, гнида вигівський МВС

мусора клименка зроблять секретарем РНБО ))

парашні ригоанали та їх лялька Буратіно Оманський взяли під контроль всі силові органи

дякуємо 73% зебілам
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18.07.2026 20:55 Ответить
+9
якщо не вигнати вовошку то всі інші дії марні
у нього мета - знищити Україну і українців, попутно набиваючи кишені кривавим баблом
ще не всі побачили ?
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18.07.2026 20:56 Ответить
+7
Взагалі-то всі ці, перераховані вами шльондри лише ліжками помінялися. Під контролем вже все давно...у їхнього сутенера татарова.
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18.07.2026 21:06 Ответить

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