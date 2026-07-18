Акция с требованием вернуть Федорова третий день продолжается в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 18 июля в Киеве третий день подряд продолжается акция протеста с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны. Также участники акции призывают отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне" и hromadske.

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Киевляне снова вышли на протест

Более тысячи киевлян собрались на акцию возле театра имени Ивана Франко.

Участники акции скандируют "Украина - это Европа", "Одна единая соборная Украина", "Изменимся или умрем", "Нам не смешно, власть - это не шутки", "Слуга народа, выходи к народу", "Власть - это народ".

Фото: hromadske

Фото: hromadske

Фото: hromadske

Фото: hromadske

Фото: hromadske

Фото: hromadske

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Новый Кабмин и отставка Федорова

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