Акція з вимогою повернути Федорова третій день триває у Києві. ФОТОрепортаж
Ввечері 18 липня у Києві третій день поспіль триває акція протесту з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Також учасники акції закликають відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне" та hromadske.
Кияни знову вийшли на протест
Понад тисяча киян зібралася на акцію поблизу театру імені Івана Франка.
Учасники акції скандують "Україна це Європа", "Одна єдина соборна Україна", "Змінимося, або помрем", "Нам не смішно, влада це не жарти", "Слуга народу виходь до народу", "Влада — це народ".
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.
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