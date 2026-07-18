Акція з вимогою повернути Федорова третій день триває у Києві. ФОТОрепортаж

Ввечері 18 липня у Києві третій день поспіль триває акція протесту з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Також учасники акції закликають відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне" та hromadske.

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Кияни знову вийшли на протест

Понад тисяча киян зібралася на акцію поблизу театру імені Івана Франка.

Учасники акції скандують "Україна це Європа", "Одна єдина соборна Україна", "Змінимося, або помрем", "Нам не смішно, влада це не жарти", "Слуга народу виходь до народу", "Влада — це народ".

Фото: hromadske

Фото: hromadske

Фото: hromadske

Новий Кабмін та відставка Федорова

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