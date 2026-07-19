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Командующий ДШВ Апостол призвал уважать военную вертикаль и не дискредитировать командование

Апостол призвал военных воздерживаться от политических споров

Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол призвал военнослужащих не ввязываться в политические споры. Он также заявил о недопустимости безосновательных обвинений и публичных оскорблений в адрес представителей высшего командного звена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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ВСУ вне политики

"Хочу особо подчеркнуть: Вооруженные Силы Украины были, есть и будут оставаться вне политики... Армия не может быть площадкой для политического противостояния, сведения личных счетов или взаимных оскорблений. Потому что там, где в армии начинается политика, заканчивается ее боеспособность", — отметил Апостол.

Апостол отметил, что военная вертикаль управления основана на четкой системе подчинения, единоначалия и личной ответственности каждого командира за принятые решения.

"И это, поверьте, всегда сложные решения с высочайшей степенью ответственности, ведь речь идет о жизни людей... Там, где заканчивается дисциплина, начинается хаос. А хаос всегда работает на врага", – говорится в посте.

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Критика должна быть предметной

При этом он отметил, что критика может быть предметной, профессиональной и обоснованной.

"Но унижения, безосновательные обвинения и публичное оскорбление чести и достоинства представителей высшего командного звена недопустимы… Военная честь требует ответственности не только за приказы, но и за слова", – говорится в посте.

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Автор: 

Александр Сырский (985) Апостол Олег (10)
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Топ комментарии
+32
Армія не може бути майданчиком для політичного протистояння, зведення особистих рахунків чи взаємних образ Джерело: https://censor.net/ua/n4014296
серьозно? а комбріг 155 не зводив рахунки або "єто другоє"..
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19.07.2026 12:31 Ответить
+31
Всі поважають... особливо, поважають, зеленського, єрмака, арахамію, умерова, ну і сирського, звичайно.
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19.07.2026 12:33 Ответить
+30
субординація не значить жополизство
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19.07.2026 12:32 Ответить

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