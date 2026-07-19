Командующий ДШВ Апостол призвал уважать военную вертикаль и не дискредитировать командование
Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол призвал военнослужащих не ввязываться в политические споры. Он также заявил о недопустимости безосновательных обвинений и публичных оскорблений в адрес представителей высшего командного звена.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
ВСУ вне политики
"Хочу особо подчеркнуть: Вооруженные Силы Украины были, есть и будут оставаться вне политики... Армия не может быть площадкой для политического противостояния, сведения личных счетов или взаимных оскорблений. Потому что там, где в армии начинается политика, заканчивается ее боеспособность", — отметил Апостол.
Апостол отметил, что военная вертикаль управления основана на четкой системе подчинения, единоначалия и личной ответственности каждого командира за принятые решения.
"И это, поверьте, всегда сложные решения с высочайшей степенью ответственности, ведь речь идет о жизни людей... Там, где заканчивается дисциплина, начинается хаос. А хаос всегда работает на врага", – говорится в посте.
Критика должна быть предметной
При этом он отметил, что критика может быть предметной, профессиональной и обоснованной.
"Но унижения, безосновательные обвинения и публичное оскорбление чести и достоинства представителей высшего командного звена недопустимы… Военная честь требует ответственности не только за приказы, но и за слова", – говорится в посте.
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серьозно? а комбріг 155 не зводив рахунки або "єто другоє"..