Командующий ДШВ Апостол призвал уважать военную вертикаль и не дискредитировать командование

Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол призвал военнослужащих не ввязываться в политические споры. Он также заявил о недопустимости безосновательных обвинений и публичных оскорблений в адрес представителей высшего командного звена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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ВСУ вне политики

"Хочу особо подчеркнуть: Вооруженные Силы Украины были, есть и будут оставаться вне политики... Армия не может быть площадкой для политического противостояния, сведения личных счетов или взаимных оскорблений. Потому что там, где в армии начинается политика, заканчивается ее боеспособность", — отметил Апостол.

Апостол отметил, что военная вертикаль управления основана на четкой системе подчинения, единоначалия и личной ответственности каждого командира за принятые решения.

"И это, поверьте, всегда сложные решения с высочайшей степенью ответственности, ведь речь идет о жизни людей... Там, где заканчивается дисциплина, начинается хаос. А хаос всегда работает на врага", – говорится в посте.

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Критика должна быть предметной

При этом он отметил, что критика может быть предметной, профессиональной и обоснованной.

"Но унижения, безосновательные обвинения и публичное оскорбление чести и достоинства представителей высшего командного звена недопустимы… Военная честь требует ответственности не только за приказы, но и за слова", – говорится в посте.

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