Сомнения в ВСУ во время войны недопустимы, подстрекательство людей играет на руку врагу, - Неижпапа

Командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что сомнения в Вооруженных Силах Украины во время войны недопустимы, а подстрекательство людей раскалывает общество и играет на руку врагу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Оценивать работу Главнокомандующего имеет право только Президент

Он заявил, что "оценивать работу Главнокомандующего, как руководителя ВСУ, имеет право только Президент, как Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины".

"А подстрекательство людей во время войны раскалывает наше общество и играет на руку врагу!" - добавил он.

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Сомнения в ВСУ во время войны недопустимы

Кроме того, по его словам, сомнения в Вооруженных Силах Украины во время войны недопустимы.

"ВСУ - едва ли не единственная институция, которая твердо стоит на ногах, несмотря ни на что. И мы четко видим это по результатам работы. Враг не реализовал ни одного из своих планов, мы почти ежедневно освобождаем наши территории и уничтожаем его стратегические объекты. Противник теряет личного состава в разы больше, чем мы", - рассказал Неижпапа.

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