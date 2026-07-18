Сомнения в ВСУ во время войны недопустимы, подстрекательство людей играет на руку врагу, - Неижпапа
Командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что сомнения в Вооруженных Силах Украины во время войны недопустимы, а подстрекательство людей раскалывает общество и играет на руку врагу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
Оценивать работу Главнокомандующего имеет право только Президент
Он заявил, что "оценивать работу Главнокомандующего, как руководителя ВСУ, имеет право только Президент, как Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины".
"А подстрекательство людей во время войны раскалывает наше общество и играет на руку врагу!" - добавил он.
Сомнения в ВСУ во время войны недопустимы
Кроме того, по его словам, сомнения в Вооруженных Силах Украины во время войны недопустимы.
"ВСУ - едва ли не единственная институция, которая твердо стоит на ногах, несмотря ни на что. И мы четко видим это по результатам работы. Враг не реализовал ни одного из своих планов, мы почти ежедневно освобождаем наши территории и уничтожаем его стратегические объекты. Противник теряет личного состава в разы больше, чем мы", - рассказал Неижпапа.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.
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