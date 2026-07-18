Сумніви у ЗСУ під час війни є неприпустимими, підбурення людей грає на руку ворогові, - Неїжпапа

Командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа заявив, що сумніви у Збройних Силах України під час війни є неприпустимими, і підбурення людей розколює суспільство і грає на руку ворогові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на фейсбук-сторінці.

Оцінювати роботу Головнокомандувача має право лише Президент

Він заявив, що "оцінювати роботу Головнокомандувача, як керівника ЗСУ, має право лише Президент, як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України".

"А підбурення людей під час війни розколює наше суспільство і грає на руку ворогові!" - додав він.

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Сумніви у ЗСУ під час війни є неприпустимими

Також, за його словами, сумніви у Збройних Силах України під час війни є неприпустимими.

"ЗСУ чи не єдина інституція, що твердо стоїть на ногах, незважаючи ні на що. І ми чітко бачимо це за результатами роботи. Ворог не втілив в життя жодного зі своїх планів, ми майже щодня вивільняємо наші території та знищуємо його стратегічні об’єкти. Противник втрачає особового складу в рази більше за нас", - розповів Неїжпапа

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