Зеленский провел совещание с Драпатым, Горбатюком и Апостолом: Ценю объективную оценку ситуации. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня пообщался ещё с тремя опытными украинскими военными — с командующим Объединёнными силами ВСУ Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком и командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олегом Апостолом.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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О чем шла речь?

По словам Зеленского, в частности, был доклад генерал-майора Драпатого о ситуации на соответствующих направлениях в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

"Благодарен всем нашим подразделениям, которые результативно уничтожают оккупанта и не допускают выполнения поставленных перед российской армией задач. Второе — это выполнение наших договоренностей с партнерами и постоянное обеспечение поставок для защиты Украины. Главный приоритет — ПВО и полное выполнение контрактов на производство всех типов дронов", — подчеркнул он.

Также Зеленский отметил, что речь шла об Александровском направлении и активных действиях наших ДШВ.

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Реакция Зеленского

"Ценю объективную оценку ситуации, подробный разбор ключевых потребностей корпусов и бригад на направлениях, предложения по проблемным вопросам и устранению дефицита в поставках. Мы не должны терять ни одного дня для защиты независимости Украины, наших позиций и людей", — резюмирует глава государства.

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