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Новини Відставка Федорова
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Зеленський сьогодні проведе нову серію розмов із військовими, - ОП

зустріч Зеленського з командувачами

У понеділок, 20 липня, президент України Володимир Зеленський запланував серію зустрічей і переговорів із військовими різних рівнів.

Про це повідомив радник глави держави з питань комунікацій Дмитро Литвин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Що відомо?

"Сьогодні у президента знову багато розмов з військовими різного рівня", - сказав Литвин журналістам.

Раніше Зеленський анонсував ключові розмови щодо подальшої стратегії примушення Росії до миру на понеділок, 20 липня.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 19 липня президент України Володимир Зеленський спілкувався ще з трьома досвідченими українськими військовими - з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

Також читайте: Зеленський після зустрічей з військовим командуванням анонсував "ключові розмови"

Автор: 

Зеленський Володимир (28420) військовослужбовці (5323)
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Топ коментарі
+7
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20.07.2026 12:59 Відповісти
+5
Ворог б'є КАБами по Запоріжжю, Харкову, Сумах, Покровці, Просяній, Чаплині, Васильківці, Краматорську, Слов'янську і навіть сьогодні вдарив по Павлограду. Скрізь трупи, каліки, знищені будинки і інфраструктура, а Зе все проводить зустрічі для вирішення, кого зі свого оточення звільняти, а кого залишити Сирського чи Федорова. Коли будеш думати як і чим захистити людей, яких кожного дня вбиває ворог. Сім років пропетляв, дурив нарід марафонами і потужними відосами і що? Де хоча би бомбосховища, я вже не питаю про системи ППО і балістику?
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20.07.2026 13:08 Відповісти
+2
Залужного швидко без розмов взяв і зняв, а тут розмови розмови , все не наважиться Сирського зняти, може в долі у схемах?
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20.07.2026 12:59 Відповісти

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