Зеленський сьогодні проведе нову серію розмов із військовими, - ОП

У понеділок, 20 липня, президент України Володимир Зеленський запланував серію зустрічей і переговорів із військовими різних рівнів.

Про це повідомив радник глави держави з питань комунікацій Дмитро Литвин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Що відомо?

"Сьогодні у президента знову багато розмов з військовими різного рівня", - сказав Литвин журналістам.

Раніше Зеленський анонсував ключові розмови щодо подальшої стратегії примушення Росії до миру на понеділок, 20 липня.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 19 липня президент України Володимир Зеленський спілкувався ще з трьома досвідченими українськими військовими - з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

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