Зеленський сьогодні проведе нову серію розмов із військовими, - ОП
У понеділок, 20 липня, президент України Володимир Зеленський запланував серію зустрічей і переговорів із військовими різних рівнів.
Про це повідомив радник глави держави з питань комунікацій Дмитро Литвин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Що відомо?
"Сьогодні у президента знову багато розмов з військовими різного рівня", - сказав Литвин журналістам.
Раніше Зеленський анонсував ключові розмови щодо подальшої стратегії примушення Росії до миру на понеділок, 20 липня.
Що передувало?
Нагадаємо, що 19 липня президент України Володимир Зеленський спілкувався ще з трьома досвідченими українськими військовими - з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.
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