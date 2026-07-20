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Новости Отставка Федорова
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Зеленский сегодня проведет новую серию бесед с военными, - советник Литвин

встреча Зеленского с командующими

В понедельник, 20 июля, президент Украины Владимир Зеленский запланировал серию встреч и переговоров с военными разных уровней.

Об этом сообщил советник главы государства по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Что известно?

"Сегодня у президента снова много бесед с военными разных уровней", — сказал Литвин журналистам.

Ранее Зеленский анонсировал ключевые переговоры о дальнейшей стратегии принуждения России к миру на понедельник, 20 июля.

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Что предшествовало?

Напомним, что 19 июля президент Украины Владимир Зеленский общался еще с тремя опытными украинскими военными — с командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком и командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олегом Апостолом.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24895) военнослужащие (6615)
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Топ комментарии
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20.07.2026 12:59 Ответить
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20.07.2026 13:10 Ответить
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Ворог б'є КАБами по Запоріжжю, Харкову, Сумах, Покровці, Просяній, Чаплині, Васильківці, Краматорську, Слов'янську і навіть сьогодні вдарив по Павлограду. Скрізь трупи, каліки, знищені будинки і інфраструктура, а Зе все проводить зустрічі для вирішення, кого зі свого оточення звільняти, а кого залишити Сирського чи Федорова. Коли будеш думати як і чим захистити людей, яких кожного дня вбиває ворог. Сім років пропетляв, дурив нарід марафонами і потужними відосами і що? Де хоча би бомбосховища, я вже не питаю про системи ППО і балістику?
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20.07.2026 13:08 Ответить

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