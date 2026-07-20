Зеленский сегодня проведет новую серию бесед с военными, - советник Литвин

В понедельник, 20 июля, президент Украины Владимир Зеленский запланировал серию встреч и переговоров с военными разных уровней.

Об этом сообщил советник главы государства по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Что известно?

"Сегодня у президента снова много бесед с военными разных уровней", — сказал Литвин журналистам.

Ранее Зеленский анонсировал ключевые переговоры о дальнейшей стратегии принуждения России к миру на понедельник, 20 июля.

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Что предшествовало?

Напомним, что 19 июля президент Украины Владимир Зеленский общался еще с тремя опытными украинскими военными — с командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком и командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олегом Апостолом.

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