Зеленский сегодня проведет новую серию бесед с военными, - советник Литвин
В понедельник, 20 июля, президент Украины Владимир Зеленский запланировал серию встреч и переговоров с военными разных уровней.
Об этом сообщил советник главы государства по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Что известно?
"Сегодня у президента снова много бесед с военными разных уровней", — сказал Литвин журналистам.
Ранее Зеленский анонсировал ключевые переговоры о дальнейшей стратегии принуждения России к миру на понедельник, 20 июля.
Что предшествовало?
Напомним, что 19 июля президент Украины Владимир Зеленский общался еще с тремя опытными украинскими военными — с командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком и командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олегом Апостолом.
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