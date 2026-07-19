Зеленский после встреч с военным командованием анонсировал "ключевые переговоры"
Президент Владимир Зеленский рассказал о деталях бесед с военным командованием.
Об этом он сообщил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Новые подробности бесед
"Сегодня продолжил беседу с опытными украинскими военными. Михаил Драпатый, Владимир Горбатюк, Олег Апостол — каждого из них в армии хорошо знают. И это были доклады как о ситуации на направлениях, так и в целом разговор о ходе войны", — рассказал глава государства.
Зеленский отметил, что важно оценить нашу дальнейшую стратегию, наши активные действия, как заставить Россию завершить эту войну достойным для Украины миром и гарантированной безопасностью.
"Это имеет различные составляющие, и я хочу услышать, как это видят командиры и командующие в наших Силах обороны и безопасности Украины. Завтра у меня – ключевые беседы. Украина должна достигать своих целей, и это будет", – добавил Зеленский.
Что этому предшествовало?
Напомним, что 18 июля президент Украины Владимир Зеленский общался еще с тремя опытными украинскими военными — с командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком и командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олегом Апостолом.
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Головнокомандувач - Драпатий !
а інакше знову десятки тисяч смертей наших Воїнів
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