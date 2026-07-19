Зеленський після зустрічей з військовим командуванням анонсував "ключові розмови"

Президент Володимир Зеленький розповів деталі розмов із військовим командуванням.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Нові деталі розмов

"Сьогодні продовжив говорити із досвідченими українськими військовими. Михайло Драпатий, Володимир Горбатюк, Олег Апостол – кожного з них в армії добре знають. І це були доповіді й по ситуації на напрямках, і загалом розмова по ситуації у війні", - розповів глава держави.

Зеленський зазначив, що важливо оцінити подальшу нашу стратегію, наші українські активні дії, як змусити Росію завершити цю війну достойним для України миром та гарантованою безпекою.

"Це має різні складові, і хочу почути, як це бачать командири та командувачі в наших Силах оборони та безпеки України. Завтра у мене – ключові розмови. Україна має досягати своїх цілей, і це буде", - додав Зеленський.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 18 липня президент України Володимир Зеленський спілкувався ще з трьома досвідченими українськими військовими - з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

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