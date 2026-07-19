УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12283 відвідувача онлайн
Новини Припинення війни
3 913 59

Зеленський після зустрічей з військовим командуванням анонсував "ключові розмови"

зустріч Зеленського з командувачами

Президент Володимир Зеленький розповів деталі розмов із військовим командуванням. 

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нові деталі розмов 

"Сьогодні продовжив говорити із досвідченими українськими військовими. Михайло Драпатий, Володимир Горбатюк, Олег Апостол – кожного з них в армії добре знають. І це були доповіді й по ситуації на напрямках, і загалом розмова по ситуації у війні", - розповів глава держави.

Зеленський зазначив, що важливо оцінити подальшу нашу стратегію, наші українські активні дії, як змусити Росію завершити цю війну достойним для України миром та гарантованою безпекою.

"Це має різні складові, і хочу почути, як це бачать командири та командувачі в наших Силах оборони та безпеки України. Завтра у мене – ключові розмови. Україна має досягати своїх цілей, і це буде", - додав Зеленський.

Читайте також: Командувач ДШВ Апостол закликав поважати військову вертикаль і не дискредитувати командування

Що передувало?

Нагадаємо, що 18 липня президент України Володимир Зеленський спілкувався ще з трьома досвідченими українськими військовими - з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

Дивіться також: Зеленський провів нараду з Драпатим, Горбатюком і Апостолом: Ціную об’єктивну оцінку ситуації. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (28415) ЗСУ (9006) Драпатий Михайло (31) Апостол Олег (10)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
сирка геть !

Головнокомандувач - Драпатий !

а інакше знову десятки тисяч смертей наших Воїнів

.
показати весь коментар
19.07.2026 16:56 Відповісти
+11
Хіба Зеленський вибирає того хто може зупинити фронт, знов сраколиза шукає
показати весь коментар
19.07.2026 16:58 Відповісти
+4
Спитай як це бачать люди що живуть в Харкові, Сумах, Запоріжжі, яких щодня безкарно убивають кабами і ракетами, що ти можеш сказати їм? крім одного, пора вам зйобувати, ваше місто скоро стане черговою фортецею...
показати весь коментар
19.07.2026 16:52 Відповісти

Завантаження...

 
 