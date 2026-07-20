Зеленский вновь встретился с заместителем начальника Генштаба Горбатюком. ФОТО
Сегодня, 20 июля 2026 года, президент Владимир Зеленский провел встречу с заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком, которую он назвал содержательной.
Об этом Зеленский написал в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
О чем шла речь?
"Обсуждаем стратегию защиты Украины и детали взаимодействия с нашими партнерами. Ускоряем реализацию договоренностей о поставках. Содержательная встреча с Владимиром Горбатюком. Слава Украине!", — говорится в сообщении.
Других подробностей о встрече Зеленский не сообщил.
Что предшествовало?
Напомним, что 19 июля президент Украины Владимир Зеленский общался еще с тремя опытными украинскими военными — с командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком и командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олегом Апостолом.
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