Зеленский вновь встретился с заместителем начальника Генштаба Горбатюком. ФОТО

Сегодня, 20 июля 2026 года, президент Владимир Зеленский провел встречу с заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком, которую он назвал содержательной.

Об этом Зеленский написал в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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О чем шла речь?

"Обсуждаем стратегию защиты Украины и детали взаимодействия с нашими партнерами. Ускоряем реализацию договоренностей о поставках. Содержательная встреча с Владимиром Горбатюком. Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Других подробностей о встрече Зеленский не сообщил.

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Что предшествовало?

Напомним, что 19 июля президент Украины Владимир Зеленский общался еще с тремя опытными украинскими военными — с командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком и командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олегом Апостолом.

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