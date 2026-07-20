Зеленский вновь встретился с Драпатым. ФОТО

Сегодня, 20 июля 2026 года, президент Владимир Зеленский провел встречу с командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Что рассказал Зеленский?

"Благодарен за сегодняшнюю беседу — успели обсудить многое с Михаилом Драпатым. Важно, чтобы опыт всех составляющих Сил обороны Украины применялся слаженно. Слава Украине!", — подчеркнул он.









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Никаких других подробностей о встрече глава государства не сообщил.

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Что этому предшествовало?

Напомним, что 19 июля президент Украины Владимир Зеленский общался еще с тремя опытными украинскими военными — с командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком и командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олегом Апостолом.

Сегодня Зеленский вновь встретился с заместителем начальника Генштаба Горбатюком.

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