Зеленский вновь встретился с Драпатым. ФОТО
Сегодня, 20 июля 2026 года, президент Владимир Зеленский провел встречу с командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Что рассказал Зеленский?
"Благодарен за сегодняшнюю беседу — успели обсудить многое с Михаилом Драпатым. Важно, чтобы опыт всех составляющих Сил обороны Украины применялся слаженно. Слава Украине!", — подчеркнул он.
Никаких других подробностей о встрече глава государства не сообщил.
Что этому предшествовало?
Напомним, что 19 июля президент Украины Владимир Зеленский общался еще с тремя опытными украинскими военными — с командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком и командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олегом Апостолом.
Сегодня Зеленский вновь встретился с заместителем начальника Генштаба Горбатюком.
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