Інформація ЗМІ про звільнення Сирського не відповідає дійсності, він та Гнатов виконують обов’язки, - Генштаб

Інформація, що з’явилась в інформаційному просторі, зокрема, в соцмережах та деяких медіа щодо начебто звільнення головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського з посади не відповідають дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Офіційно від Генштабу

Як зазначається, генерал Сирський продовжує виконувати свої обов’язки на посаді Головнокомандувача ЗС України.

Начальник Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Андрій Гнатов також продовжує виконувати свої функціональні обов’язки.

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"Звільнення з цих посад відбувається на підставі Указу Президента України", - наголошують у Генштабі.