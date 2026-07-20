1 422 14
Інформація ЗМІ про звільнення Сирського не відповідає дійсності, він та Гнатов виконують обов’язки, - Генштаб
Інформація, що з’явилась в інформаційному просторі, зокрема, в соцмережах та деяких медіа щодо начебто звільнення головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського з посади не відповідають дійсності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Офіційно від Генштабу
Як зазначається, генерал Сирський продовжує виконувати свої обов’язки на посаді Головнокомандувача ЗС України.
Начальник Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Андрій Гнатов також продовжує виконувати свої функціональні обов’язки.
"Звільнення з цих посад відбувається на підставі Указу Президента України", - наголошують у Генштабі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
прогнозую що поставить замість сирка ще більшого ідіота і антиукраїнця