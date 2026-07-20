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Новини Звільнення Сирського
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Інформація ЗМІ про звільнення Сирського не відповідає дійсності, він та Гнатов виконують обов’язки, - Генштаб

сирський

Інформація, що з’явилась в інформаційному просторі, зокрема, в соцмережах та деяких медіа щодо начебто звільнення головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського з посади не відповідають дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Офіційно від Генштабу 

Як зазначається, генерал Сирський продовжує виконувати свої обов’язки на посаді Головнокомандувача ЗС України.

Начальник Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Андрій Гнатов також продовжує виконувати свої функціональні обов’язки.

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"Звільнення з цих посад відбувається на підставі Указу Президента України", - наголошують у Генштабі.

Автор: 

Генштаб ЗС (8687) відставка (1508) Сирський Олександр (1017)
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Топ коментарі
+4
наш зебіл ніколи не виправляв ситуацію, він завжди її свідомо погіршував
прогнозую що поставить замість сирка ще більшого ідіота і антиукраїнця
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20.07.2026 16:01 Відповісти
+3
Гу так, продовжують, на жаль. Тому і стався такий страшний випадок у Костянтинівці з флаговтиком.
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20.07.2026 15:59 Відповісти
+3
Аби було. І ще аби Драпатого на його місце поставили.
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20.07.2026 16:04 Відповісти

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