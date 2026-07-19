Командувач Сил тероборони Плахута виступив на захист Сирського: "Він очолив ЗСУ в один із найскладніших періодів"
Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ, генерал-майор Ігор Плахута виступив на захист головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Його заяву оприлюднили Сили територіальної оборони ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Заява Платухи на підтримку Сирського
Платуха заявив, що "у час, коли Україна веде найважчу війну за свою незалежність, особливо небезпечними виглядають окремі спроби підірвати довіру до військового керівництва та створити внутрішні конфлікти навколо постаті Головнокомандувача Збройних Сил України".
Він закликав особовий склад Сил тероборони "залишатися поза політикою та не піддаватися на провокації".
"Критика рішень у воєнний час можлива й природня для нашого демократичного суспільства, проте перетворення такої критики на кампанії персонального шельмування Головнокомандувача під час активної фази війни є безвідповідальним та грає на користь ворогу", - переконаний генерал-майор.
Платуха зазначив, що "Сирський очолив ЗСУ в один із найскладніших періодів повномасштабної війни в умовах дефіциту ресурсів, постійного тиску противника та необхідності одночасно вести бойові дії й реформувати армію".
"Із власного досвіду можу перелічити його найбільш принципові риси, такі як: абсолютна вимогливість насамперед до самого себе, колосальна працездатність, коли на сон залишаються лічені години, та здатність миттєво ухвалювати рішення у найкритичніших ситуаціях. Це Командир, Головнокомандувач, який знає обстановку на кожному напрямку ведення бойових дій настільки детально, коли кожен спостережний пост, кожен взводний опорний пункт, кожна ділянка фронту для нього є не просто позначками на карті, а реальною картиною бойових дій. Він приділяє надзвичайну увагу розвитку спроможностей Сил оборони, що відверто визнають і наші міжнародні партнери. Масштабне впровадження безпілотних систем у бойових бригадах Сил ТрО та новітніх технологій і інновацій – це також результат роботи команди, яку він очолює.", - йдеться у заяві.
Генерал закликав військовослужбовців "зосередитися на виконанні своїх обов'язків, не реагувати на інформаційні маніпуляції та пам'ятати: сьогодні наша сила у дисципліні, професіоналізмі та згуртованості".
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.
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