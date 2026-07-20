Командующий Силами территориальной обороны Плахута выступил в защиту Сырского: "Он возглавил ВСУ в один из самых сложных периодов"
Командующий Силами территориальной обороны ВСУ, генерал-майор Игорь Плахута выступил в защиту главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Его заявление обнародовалиСилы территориальной обороны ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Заявление Платухи в поддержку Сырского
Плахута заявил, что "в то время, когда Украина ведет самую тяжелую войну за свою независимость, особенно опасными выглядят отдельные попытки подорвать доверие к военному руководству и создать внутренние конфликты вокруг фигуры Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины".
Он призвал личный состав Сил территориальной обороны "оставаться вне политики и не поддаваться на провокации".
"Критика решений в военное время возможна и естественна для нашего демократического общества, однако превращение такой критики в кампании личного очернения Главнокомандующего во время активной фазы войны является безответственным и играет на руку врагу", - убежден генерал-майор.
Платуха отметил, что "Сирский возглавил ВСУ в один из самых сложных периодов полномасштабной войны в условиях дефицита ресурсов, постоянного давления противника и необходимости одновременно вести боевые действия и реформировать армию".
"Из собственного опыта могу перечислить его наиболее принципиальные черты, такие как: абсолютная требовательность прежде всего к самому себе, колоссальная работоспособность, когда на сон остаются считанные часы, и способность мгновенно принимать решения в самых критических ситуациях. Это Командир, Главнокомандующий, который знает обстановку на каждом направлении ведения боевых действий настолько подробно, что каждый наблюдательный пост, каждый взводный опорный пункт, каждый участок фронта для него — не просто отметки на карте, а реальная картина боевых действий. Он уделяет огромное внимание развитию потенциала Сил обороны, что открыто признают и наши международные партнеры. Масштабное внедрение беспилотных систем в боевых бригадах Сил ТрО, а также новейших технологий и инноваций - это также результат работы команды, которую он возглавляет", - говорится в заявлении.
Генерал призвал военнослужащих "сосредоточиться на выполнении своих обязанностей, не реагировать на информационные манипуляции и помнить: сегодня наша сила в дисциплине, профессионализме и сплоченности".
Что этому предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.
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Після Революції Гідності він вийшов на пенсію та обійняв посаду заступника ректора Інституту УДО.
11 лютого 2024 року Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Плахуту командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ.