Командующий Силами территориальной обороны Плахута выступил в защиту Сырского: "Он возглавил ВСУ в один из самых сложных периодов"

Командующий Силами территориальной обороны ВСУ, генерал-майор Игорь Плахута выступил в защиту главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Его заявление обнародовалиСилы территориальной обороны ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Заявление Платухи в поддержку Сырского

Плахута заявил, что "в то время, когда Украина ведет самую тяжелую войну за свою независимость, особенно опасными выглядят отдельные попытки подорвать доверие к военному руководству и создать внутренние конфликты вокруг фигуры Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины".

Он призвал личный состав Сил территориальной обороны "оставаться вне политики и не поддаваться на провокации".

"Критика решений в военное время возможна и естественна для нашего демократического общества, однако превращение такой критики в кампании личного очернения Главнокомандующего во время активной фазы войны является безответственным и играет на руку врагу", - убежден генерал-майор.

Платуха отметил, что "Сирский возглавил ВСУ в один из самых сложных периодов полномасштабной войны в условиях дефицита ресурсов, постоянного давления противника и необходимости одновременно вести боевые действия и реформировать армию".

"Из собственного опыта могу перечислить его наиболее принципиальные черты, такие как: абсолютная требовательность прежде всего к самому себе, колоссальная работоспособность, когда на сон остаются считанные часы, и способность мгновенно принимать решения в самых критических ситуациях. Это Командир, Главнокомандующий, который знает обстановку на каждом направлении ведения боевых действий настолько подробно, что каждый наблюдательный пост, каждый взводный опорный пункт, каждый участок фронта для него — не просто отметки на карте, а реальная картина боевых действий. Он уделяет огромное внимание развитию потенциала Сил обороны, что открыто признают и наши международные партнеры. Масштабное внедрение беспилотных систем в боевых бригадах Сил ТрО, а также новейших технологий и инноваций - это также результат работы команды, которую он возглавляет", - говорится в заявлении.

Генерал призвал военнослужащих "сосредоточиться на выполнении своих обязанностей, не реагировать на информационные манипуляции и помнить: сегодня наша сила в дисциплине, профессионализме и сплоченности".

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