"Генерал должен уйти": ветеран ВСУ Козятинский призвал украинцев выйти на протесты с требованием увольнения Сырского

Военнослужащий медицинской службы "Ульф" Дмитрий Козятинский призвал граждан выходить на акции протеста в Киеве и других городах с требованием отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Призыв ветерана

"На завтра (20 июля. — Ред.) запланировано заседание Ставки, на котором должно быть принято решение по поводу Сырского. Поэтому крайне важно сегодня снова выйти на протест и повторить наши требования. Призываю выходить не только в Киеве, но и в других городах", — написал защитник.

Он подчеркнул, что оставить сейчас Сырского будет означать не только проигнорировать волю общества, но и деморализовать армию.

"Генерал должен уйти", — добавил Козятинский.

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