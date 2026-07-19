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Новости Увольнение Сырского
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"Генерал должен уйти": ветеран ВСУ Козятинский призвал украинцев выйти на протесты с требованием увольнения Сырского

протест

Военнослужащий медицинской службы "Ульф" Дмитрий Козятинский призвал граждан выходить на акции протеста в Киеве и других городах с требованием отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. 

Об этом он написал в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Призыв ветерана

"На завтра (20 июля. — Ред.) запланировано заседание Ставки, на котором должно быть принято решение по поводу Сырского. Поэтому крайне важно сегодня снова выйти на протест и повторить наши требования. Призываю выходить не только в Киеве, но и в других городах", — написал защитник.

Он подчеркнул, что оставить сейчас Сырского будет означать не только проигнорировать волю общества, но и деморализовать армию.

"Генерал должен уйти", — добавил Козятинский.

протест

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Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.

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митинг (2505) протест (5783) Александр Сырский (985)
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Топ комментарии
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Застаріла стратегія: Армія досі воює переважно на тактичному рівні. Сирський робить ставку на виснажливу оборону та живу силу, тоді як війна вимагає технологічної асиметрії, дронів та маневровості.
Знищення управлінської вертикалі: Розірвані бригади та корпуси. За словами Федорова, корпусна система не запрацювала, а за логістику та постачання ніхто конкретно не відповідає.Непрозорі кадрові рішення: Керівництво ухвалює рішення (кого посилити, а кого усунути) на основі лояльності, а не на аналізі реальних даних та ефективності.
Блокування інновацій: Генеральний штаб гальмує зміни організаційної структури Міноборони, ігнорує залучення нових людей та блокує системні проєкти.
Відповідальність за мобілізацію: Оскільки Сухопутні війська та ТЦК підпорядковуються Генштабу, саме головком, на думку Федорова, несе відповідальність за всі кризові явища у процесі мобілізації та конфлікти на місцях.
Відсутність відкритого діалогу: Замість того, щоб обговорювати проблеми віч-на-віч для пошуку рішень, головком «плете інтриги» і поставив ультиматум керівництву держави, який призвів до розколу.
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19.07.2026 18:00 Ответить
+7
Требо міняти не "генерала" , а того, хто його призначив .

Брехня , що вибори небеспечно проводити - вибори необхідні , щоб в такий скрутний час країною керевали обрані люди а не "колі-кАтлєти" и не гетьманцеви різні ...
Мажоритарників у ВР вже як років 2-3 не повинно було буть !!!
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19.07.2026 18:04 Ответить
+6
"Зеленский должен уйти", добавлю я, тоже ветеран ВСУ. Ага, щас.
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19.07.2026 17:54 Ответить

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