Военная Михайлова: Мне звонили и спрашивали, где служит парень, который призывает к протестам в поддержку Федорова
Волонтер и военный медик Алина Михайлова заявила о давлении на военнослужащих, поддерживающих мирные акции протеста. По ее словам, участие в таких мероприятиях может обернуться для военных выговорами, лишением должностей и "профилактическими беседами" с командованием.
Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Репрессии" в 2026 году в армии - это когда тебе звонят из КСБС с очень срочным желанием выяснить, в каком же подразделении проходит службу парень, который пишет в интернете об акциях протеста и призывает людей присоединяться.
И, как вы понимаете, не для того, чтобы вручить ему или мне, как начальнику, грамоту. Для понимания. Дмитрий Козятинский - боевой медик медицинской службы "Ульф" батальона "Вовки Да Вінчі", который уволился из армии еще ГОД НАЗАД. То есть к Вооруженным Силам он уже не имеет никакого отношения.
Но так же, как командование часто не знает, что на самом деле происходит на позициях, так и в данном случае оно, очевидно, не имеет актуального представления о том, кто уже давно уволен из армии", - подчеркнула она.
Михайлова отметила, что сегодня "преследуют военных, которые высказывают свое мнение".
"Которые, не дай бог, еще и выходят на мирные акции. Да, даже в свой законный отпуск. Ведь мы же здесь порабощенные крепостные. Я очень хочу, чтобы гражданские, ветераны (которые, возможно, уже призабыли, как работает армейский механизм) и СМИ понимали, чего на самом деле стоит действующему военному поддержка таких акций.
Когда я вышла в Днепре на акцию в поддержку НАБУ и САП, мне лично почти ничего не сказали. Но мое руководство получило достаточно "внимания" в то время.
Для многих военных поддержка протестов может стоить должности. Звания. Выговоров. Закрытых перспектив. Или просто "профилактической беседы", чтобы человек не забывал, где он и кому служит", - добавила она.
Михайлова пожелала Генштабу и Офису Президента "найти кризисных менеджеров, способных думать на несколько шагов вперед и понимать последствия собственных решений".
"Потому что мы - не в России. И загнать украинскую армию в безмолвное стойло не получится. Ведь украинский военный - это не только человек в форме. Это, прежде всего, гражданин, взявший в руки оружие, чтобы защитить свободу. И было бы странно, если бы, защищая свободу для всех, он сам не имел права на нее", - подытожила она.
Как известно, Дмитрий Козятинский призвал всех прийти на акцию протеста в 20:00 на площадь Франко в Киеве.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не бачу сенсу, взагалі щось читати від михайлової!