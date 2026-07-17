Военная Михайлова: Мне звонили и спрашивали, где служит парень, который призывает к протестам в поддержку Федорова

Волонтер и военный медик Алина Михайлова заявила о давлении на военнослужащих, поддерживающих мирные акции протеста. По ее словам, участие в таких мероприятиях может обернуться для военных выговорами, лишением должностей и "профилактическими беседами" с командованием.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Репрессии" в 2026 году в армии - это когда тебе звонят из КСБС с очень срочным желанием выяснить, в каком же подразделении проходит службу парень, который пишет в интернете об акциях протеста и призывает людей присоединяться.

И, как вы понимаете, не для того, чтобы вручить ему или мне, как начальнику, грамоту. Для понимания. Дмитрий Козятинский - боевой медик медицинской службы "Ульф" батальона "Вовки Да Вінчі", который уволился из армии еще ГОД НАЗАД. То есть к Вооруженным Силам он уже не имеет никакого отношения.

Но так же, как командование часто не знает, что на самом деле происходит на позициях, так и в данном случае оно, очевидно, не имеет актуального представления о том, кто уже давно уволен из армии", - подчеркнула она.

Михайлова отметила, что сегодня "преследуют военных, которые высказывают свое мнение".

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"Которые, не дай бог, еще и выходят на мирные акции. Да, даже в свой законный отпуск. Ведь мы же здесь порабощенные крепостные. Я очень хочу, чтобы гражданские, ветераны (которые, возможно, уже призабыли, как работает армейский механизм) и СМИ понимали, чего на самом деле стоит действующему военному поддержка таких акций.

Когда я вышла в Днепре на акцию в поддержку НАБУ и САП, мне лично почти ничего не сказали. Но мое руководство получило достаточно "внимания" в то время.

Для многих военных поддержка протестов может стоить должности. Звания. Выговоров. Закрытых перспектив. Или просто "профилактической беседы", чтобы человек не забывал, где он и кому служит", - добавила она.

Михайлова пожелала Генштабу и Офису Президента "найти кризисных менеджеров, способных думать на несколько шагов вперед и понимать последствия собственных решений".

"Потому что мы - не в России. И загнать украинскую армию в безмолвное стойло не получится. Ведь украинский военный - это не только человек в форме. Это, прежде всего, гражданин, взявший в руки оружие, чтобы защитить свободу. И было бы странно, если бы, защищая свободу для всех, он сам не имел права на нее", - подытожила она.

Как известно, Дмитрий Козятинский призвал всех прийти на акцию протеста в 20:00 на площадь Франко в Киеве.

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Новый Кабмин и отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

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