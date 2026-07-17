Отставка Федорова стала одним из самых серьезных испытаний для Зеленского за время войны, - FT

Увольнение Михаила Федорова вызвало широкий общественный и политический резонанс и стало одним из самых серьезных испытаний для Владимира Зеленского с начала полномасштабной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

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Зеленский после увольнения министра обороны Федорова большую часть дня провел на переговорах с главой Офиса президента Кириллом Будановым, пытаясь найти выход из политического кризиса, возникшего после кадрового решения.

В парламенте царили "взрывоопасные" настроения

По данным издания, отставка Федорова обнажила разногласия среди военного руководства и даже внутри парламентского большинства, которое до этого в основном поддерживало кадровые решения Зеленского.

Заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров подал в отставку в знак протеста, назвав увольнение Федорова "большим злом для обороноспособности страны".

Кроме того, депутат от президентской партии также сложил мандат и публично поддержал Федорова. Вероятно, речь идет о Никите Потураеве, который перед голосованием за нового премьер-министра заявил о досрочном прекращении депутатских полномочий.

Как отмечает FT, депутаты от правящей партии охарактеризовали атмосферу в парламенте как "взрывоопасную".

Федоров стал самым ярым критиком Зеленского среди чиновников

Издание отмечает, что Федоров стал одним из самых резких критиков президента среди высокопоставленных чиновников военного времени.

В частности, он заявлял, что украинцы выходили на протесты "не лично за Зеленского", а из-за того, что, по его мнению, страна отошла от принципов, которые ранее определяли ее развитие.

Кроме того, Федоров публично критиковал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, обвиняя его в блокировании инициатив и неспособности решать системные проблемы.

По словам собеседников FT среди представителей оборонной промышленности, украинских чиновников и народных депутатов, Федоров был препятствием для тех, кто стремился извлечь выгоду из многомиллиардного оборонного бюджета Украины.

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