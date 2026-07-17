Відставка Федорова стала одним із найбільших викликів для Зеленського за час війни, - FT

Звільнення Михайла Федорова спричинило масштабну суспільну й політичну реакцію та стало одним із найсерйозніших викликів для Володимира Зеленського від початку повномасштабної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

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Зеленський після звільнення міністра оборони Федорова більшу частину дня провів на переговорах із керівником Офісу президента Кирилом Будановим, намагаючись знайти вихід із політичної кризи, що виникла після кадрового рішення.

У парламенті були "вибухові" настрої

За даними видання, відставка Федорова оголила розбіжності серед військового керівництва та навіть усередині парламентської більшості, яка до цього переважно підтримувала кадрові рішення Зеленського.

Заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров подав у відставку на знак протесту, назвавши звільнення Федорова "великим злом для обороноздатності країни".

Крім того, депутат від президентської партії також склав мандат і публічно підтримав Федорова. Ймовірно, йдеться про Микиту Потураєва, який перед голосуванням за нового прем'єр-міністра заявив про дострокове припинення депутатських повноважень.

Як зазначає FT, депутати від правлячої партії характеризували атмосферу в парламенті як "вибухову".

Федоров став найгострішим критиком Зеленського серед урядовців

Видання зазначає, що Федоров став одним із найгостріших критиків президента серед високопосадовців воєнного часу.

Зокрема, він заявляв, що українці виходили на протести "не особисто за Зеленського", а через те, що, на його думку, країна відійшла від принципів, які раніше визначали її розвиток.

Крім того, Федоров публічно критикував головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, звинувачуючи його у блокуванні ініціатив та нездатності вирішувати системні проблеми.

За словами співрозмовників FT серед представників оборонної промисловості, українських посадовців та народних депутатів, Федоров був перешкодою для тих, хто прагнув отримати вигоду від багатомільярдного оборонного бюджету України.

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