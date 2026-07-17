Шабунін про відставку Федорова: "Президент обрав старі корупційні схеми і радянських генералів". ВIДЕО

Відставка міністра оборони України свідчить про згортання реформ в оборонному секторі. Ключовою причиною звільнення стала боротьба за контроль над фінансами та небажання системи грати за прозорими правилами

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це голова правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін заявив в інтервʼю Ірині Ромалійській на каналі "Бутусов плюс".

За словами Шабуніна, цим кадровим рішенням президент Зеленський остаточно обрав бік "радянських генералів і непрозорих правил розподілення найбільшого бюджету в історії країни".

Офіційне виправдання про нібито "провал реформи ТЦК" очільник ЦПК вважає смішним та безпідставним. Він нагадав, що за п'ять років війни це вже четвертий міністр оборони, тож системна проблема полягає не в очільниках відомства, а у Верховному Головнокомандувачі.

На переконання Шабуніна, справжніми мотивами звільнення стали:

Контроль над бюджетом: Боротьба за 60 мільярдів євро європейської допомоги, які мають надійти найближчими роками.

Очищення закупівель: Федоров почав розподіляти кошти на основі ефективності, а не суб'єктивних "хотілок" Генштабу. Завдяки цифровізації військові отримали змогу самі обирати дрони в конкурентних умовах.

Правила для далекобійної зброї: Останньою краплею стало намагання міністра зробити конкурентними закупівлі засобів для дальніх ударів ("діпстрайків").

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