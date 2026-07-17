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Новости Видео Конфликт между Сырским и Федоровым Отставка Федорова
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Шабунин об отставке Федорова: "Президент выбрал старые коррупционные схемы и советских генералов". ВИДЕО

Председатель правления Центра по противодействию коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин заявил, что отставка министра обороны Украины свидетельствует о свертывании реформ в оборонном секторе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ключевой причиной увольнения стала борьба за контроль над финансами и нежелание системы играть по прозрачным правилам.

По словам Шабунина, этим кадровым решением президент Зеленский окончательно встал на сторону "советских генералов и непрозрачных правил распределения крупнейшего бюджета в истории страны".

Официальное оправдание о якобы "провале реформы ТЦК" глава ЦПК считает смешным и безосновательным. Он напомнил, что за пять лет войны это уже четвертый министр обороны, поэтому системная проблема заключается не в руководителях ведомства, а в Верховном Главнокомандующем.

По мнению Шабунина, истинными мотивами увольнения стали:

  • Контроль над бюджетом: борьба за 60 миллиардов евро европейской помощи, которые должны поступить в ближайшие годы.

  • Очистка закупок: Федоров начал распределять средства на основе эффективности, а не субъективных "прихотей" Генштаба. Благодаря цифровизации военные получили возможность сами выбирать дроны в условиях конкуренции.

  • Правила для дальнобойного оружия: последней каплей стала попытка министра сделать конкурентными закупки средств для дальних ударов ("дипстрайков").

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Автор: 

Зеленский Владимир (24863) коррупция (8808) Шабунин Виталий (671) Центр противодействия коррупции (336) Федоров Михаил (806) ТЦК (1232)
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Топ комментарии
+4
Зеля потягнув ковдру на себе - як казали бандюки - бери ношу по собі - шоб падать при ходьбі
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17.07.2026 11:19 Ответить
+3
Теж гавкав на "убіл брата в молдавіі"...
Тепер скавчить, що випав з Корита..
Скільки медійної мразоти ідспівували квн до 2019....
Де ж вони тепер...
Чи не будуть лежати в землі з 16 кулями в черепі...
Бо Сир-Айнзац-Групи вже запущені
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17.07.2026 11:29 Ответить
+3
Зєлю геть. Вибори
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17.07.2026 11:34 Ответить

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