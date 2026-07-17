Шабунин об отставке Федорова: "Президент выбрал старые коррупционные схемы и советских генералов". ВИДЕО

Председатель правления Центра по противодействию коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин заявил, что отставка министра обороны Украины свидетельствует о свертывании реформ в оборонном секторе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ключевой причиной увольнения стала борьба за контроль над финансами и нежелание системы играть по прозрачным правилам.

По словам Шабунина, этим кадровым решением президент Зеленский окончательно встал на сторону "советских генералов и непрозрачных правил распределения крупнейшего бюджета в истории страны".

Официальное оправдание о якобы "провале реформы ТЦК" глава ЦПК считает смешным и безосновательным. Он напомнил, что за пять лет войны это уже четвертый министр обороны, поэтому системная проблема заключается не в руководителях ведомства, а в Верховном Главнокомандующем.

По мнению Шабунина, истинными мотивами увольнения стали:

Контроль над бюджетом: борьба за 60 миллиардов евро европейской помощи, которые должны поступить в ближайшие годы.

Очистка закупок: Федоров начал распределять средства на основе эффективности, а не субъективных "прихотей" Генштаба. Благодаря цифровизации военные получили возможность сами выбирать дроны в условиях конкуренции.

Правила для дальнобойного оружия: последней каплей стала попытка министра сделать конкурентными закупки средств для дальних ударов ("дипстрайков").

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