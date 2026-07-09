ГПК могут заблокировать счета в случае публикации расследования о недвижимости брата директора ГБР Сухачева

Исполнительная служба возбудила дело в отношении Центра по борьбе с коррупцией (ЦБК) на основании постановления Печерского суда о запрете публиковать расследование о 143 объектах недвижимости брата директора ГБР Александра Сухачева. Теперь им могут заблокировать счета.

Об этом сообщили в ЦПК, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Ранее судья Сергей Вовк запретил ЦПК и "Слідству.Інфо" публиковать информацию об имуществе брата Сухачева.

Истец, ООО "Парковый-2", после постановления судьи Вовка обратился к государственному исполнителю с постановлением об обеспечении иска. На его основании было открыто исполнительное производство.

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Теперь исполнитель может наложить на ЦПК штраф или даже заблокировать счета Центра, если будет нарушен запрет, содержащийся в постановлении. То есть если в интернете будет опубликована информация об имущественном положении брата Алексея Сухачева, подробностях приобретения им объектов недвижимости и источниках их финансирования.

Отмечается, что исполнительное производство открыли только в отношении ЦПК, хотя постановление суда касается также журналистки организации Алины Стрижак и "Слідства.Інфо".

"Мы расцениваем это как продолжение давления на организацию наряду с возбуждением ещё двух уголовных дел. Одно — по поводу якобы незаконного присвоения денежных средств США, которое против ЦПК возбудила ещё в 2016 году Генпрокуратура Шокина и закрыла тогда же. А второе — это новое расследование против Виталия Шабунина. В совокупности все это — новая атака на ЦПК", — добавляет исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк.

"Открытие этого исполнительного производства ЦПК рассматривает исключительно как очередную попытку оказать давление на организацию, связанную с работой по продвижению системных реформ ГБР и прокуратуры", – добавили там.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что "Слідство.Інфо" совместно с Центром противодействия коррупции готовило к публикации расследование о 143 объектах недвижимости брата директора ГБР, бизнесмена Александра Сухачева.

Печерский райсуд Киева запретил распространять информацию об имуществе, сделках и инвестициях Сухачева.

Как заявили в ЦПК, решение является мерой обеспечения иска и вынесено еще до подачи самого иска.

В ЦПК заявили, что это решение "является существенным посягательством на свободу слова, которое противоречит евроинтеграционным обязательствам Украины", и заявили о намерении его обжаловать.

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