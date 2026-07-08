Запрет на публикацию расследования об имуществе брата директора ГБР Сухачева - временный, - Печерский суд

Запрет на публикацию расследования об имуществе брата директора ГБР Александра Сухачева является временным.

Об этом сообщили в Печерском райсуде Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Подробности

В суде пояснили, что журналисты временно, пока действует запрет, не могут публично использовать информацию об Александре Сухачеве, которая "четко определена в постановлении суда".

"В данном деле спор возник по поводу права ответчиков использовать информацию, которая охраняется законом и не может быть использована без согласия лица, которого она касается (Александра Сухачева. - Ред.). ... Законом предусмотрена процедура обеспечения будущего иска, который должен быть подан в суд в течение 10 дней. В случае непредставления иска (со стороны заявителя. - Ред.) меры по обеспечению иска отменяются судом", - говорится в сообщении.

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Также в Печерском райсуде отметили, что "Следство.Инфо" может обратиться в Печерский райсуд с ходатайством об отмене запрета, приведя свои аргументы.

Кроме того, СМИ могут подать апелляцию, чтобы обоснованность судебного запрета была проверена судом высшей инстанции.

"Подводя итог, что касается утверждений о препятствовании журналистской деятельности, которую ведут ответчики ("Следствие.Инфо". - Ред.), следует также понимать, что как международным, так и национальным законодательством предусмотрена возможность ограничения государством и судом реализации права на свободу слова, причем еще и в случаях военного положения. Точно так же предусмотрены случаи, когда вмешательство в частную жизнь может быть признано необходимым. Между этими ограничениями и вмешательством должен быть правовой баланс. Но это уже предмет спора между сторонами, и обоснованность таких ограничений и вмешательства будет решать суд. До этого момента делать такие выводы абсолютно преждевременно и популистски", - добавили там.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева запретил распространять информацию об имуществе, сделках и инвестициях брата директора ГБР, бизнесмена Александра Сухачева.

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