Заборона на публікацію розслідування про майно брата директора ДБР Сухачова - тимчасова, - Печерський суд

Заборона на публікацію розслідування про майно брата директора ДБР Олександра Сухачова є тимчасовою.

Про це повідомили у Печерському райсуді Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Подробиці

У суді пояснили, що журналісти тимчасово, поки діє заборона, не можуть публічно використовувати інформацію щодо Олександра Сухачова, яка "чітко визначена в ухвалі суду".

"У цій справі спір виник з приводу права відповідачів використовувати інформацію, яка охороняється законом, й не може бути використана без згоди особи, якої вона стосується (Олександра Сухачова. - Ред.). ... Законом передбачено процедуру забезпечення майбутнього позову, який має бути поданий до суду протягом 10 днів. У разі неподання позову (з боку заявника. - Ред.), заходи забезпечення позову скасовуються судом", - йдеться в повідомленні.

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Також у Печерському райсуді зазначили, що Слідство.Інфо може звернутись до Печерського райсуду суду за скасуванням заборони, навівши свої аргументи.

Також ЗМІ можуть подати апеляцію, щоб обґрунтованість судової заборони була перевірена судом вищої інстанції.

"Підсумовуючи, щодо тверджень про перешкоджання журналістській діяльності, яку проводять відповідачі ("Слідство.Інфо". - Ред.), слід також розуміти, що як міжнародним, так й національним законодавством передбачено можливість обмеження державою й судом реалізації права на свободу слова, до того ж ще й у випадках воєнного стану. Рівно як й передбачено випадки, коли втручання в приватне життя може бути визнане необхідним. Між цими обмеженнями та втручанням має бути правовий баланс. Але це вже предмет спору між сторонами й обґрунтованість таких обмежень та втручання буде вирішувати суд. До цього часу робити такі висновки абсолютно передчасно та популістично", - додали там.

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Що предувало?

Раніше повідомлялось, що Печерський райсуд Києва заборонив поширювати інформацію про майно, угоди та інвестиції брата директора ДБР, бізнесмена Олександра Сухачова.

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