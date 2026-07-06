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Директор ДБР Олексій Сухачов: готуються провокації проти Бюро і мене особисто

Сухачов про повернення із СЗЧ

Директор Державного Бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов заявляє, що йому відомо про підготовку медійних провокацій щодо діяльності Бюро та проти нього особисто.

"Зараз, до речі, знову готується чергова медійна провокація проти Бюро та мене особисто. - сказав Сухачов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

В цьому контексті директор ДБР зауважив: "Але, якщо я так "муляю" комусь очі, значить я – на своєму місці".

Також читайте: Кількість випадків СЗЧ не зменшується, але лише третина військових переховується, - директор ДБР Сухачов

Автор: 

провокація (798) ДБР (3982) Сухачов Олексій (68)
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Топ коментарі
+17
Схоже на кучеряву явку з повиною. 😊
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06.07.2026 19:09 Відповісти
+11
Так скільки корупціонерів і казнокрадів посадило це ДБР?
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06.07.2026 19:15 Відповісти
+10
Державне Бюро Репресій Зельоних закриють?
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06.07.2026 19:11 Відповісти

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