Директор ДБР Олексій Сухачов: готуються провокації проти Бюро і мене особисто
Директор Державного Бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов заявляє, що йому відомо про підготовку медійних провокацій щодо діяльності Бюро та проти нього особисто.
"Зараз, до речі, знову готується чергова медійна провокація проти Бюро та мене особисто. - сказав Сухачов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
В цьому контексті директор ДБР зауважив: "Але, якщо я так "муляю" комусь очі, значить я – на своєму місці".
Топ коментарі
+17 Rostyslav Komarnytsky
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+11 Олекса Шумейко #460637
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+10 CrossFirenko
показати весь коментар06.07.2026 19:11 Відповісти Посилання
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