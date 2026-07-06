Директор ГБР Алексей Сухачев: готовятся провокации против Бюро и меня лично

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев заявляет, что ему известно о подготовке медийных провокаций, касающихся деятельности Бюро и направленных против него лично.

"Сейчас, кстати, снова готовится очередная медийная провокация против Бюро и меня лично", — сказал Сухачев в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

В этом контексте директор ГБР отметил: "Но, если я так "режу глаза" кому-то, значит, я — на своём месте".

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