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Директор ГБР Алексей Сухачев: готовятся провокации против Бюро и меня лично

Сухачев о возвращении из самовольного отсутствия

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев заявляет, что ему известно о подготовке медийных провокаций, касающихся деятельности Бюро и направленных против него лично.

"Сейчас, кстати, снова готовится очередная медийная провокация против Бюро и меня лично", — сказал Сухачев в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

В этом контексте директор ГБР отметил: "Но, если я так "режу глаза" кому-то, значит, я — на своём месте".

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Автор: 

провокация (1438) ГБР (3477) Сухачев Алексей (63)
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Топ комментарии
+17
Схоже на кучеряву явку з повиною. 😊
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06.07.2026 19:09 Ответить
+11
Так скільки корупціонерів і казнокрадів посадило це ДБР?
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06.07.2026 19:15 Ответить
+10
Державне Бюро Репресій Зельоних закриють?
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06.07.2026 19:11 Ответить

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