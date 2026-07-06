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Новости СОЧ в ВСУ
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Число случаев самовольного отсутствия не уменьшается, но лишь треть военных скрывается, - директор ГБР Сухачев

Лишь треть военных, согласно статистике СЗЧ, скрывается, заявил директор ГБР

Число случаев самовольного оставления части (СОЧ) не уменьшается, однако лишь около трети военнослужащих, включенных в соответствующую статистику, фактически скрываются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачевв интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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"Фактных случаев самовольного оставления службы не становится меньше", - сказал директор ДБР, отвечая на вопрос о том, увеличивается ли количество военных, покидающих место службы (статистика по самовольному оставлению службы пока является закрытой информацией, - ред.).

Он отметил, что ГБР работает над тем, чтобы те, кто хочет вернуться на военную службу, могли сделать это максимально быстро и с восстановлением всех установленных выплат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 200 военных уже подали рапорт о возвращении из СОЧ через приложение "Армия+", - Федоров

Сухачев уточнил, что статистические данные по СОЧ включают уже умерших и погибших, тех, кто отбывает наказание, кто выехал за границу, кто находился или находится в плену и тех, кто скрывается.

"Последних - где-то лишь треть от общего количества", - подчеркнул директор ГБР.

Читайте: СОЧ и неправильное обращение с оружием - самые распространенные правонарушения среди военных ВСУ, - Военная служба правопорядка

Что этому предшествовало?

  • Напомним, 12 июня Минобороны запустило новую программу: в течение 100 дней - с 12 июня по 20 сентября - военные, самовольно покинувшие службу, могут добровольно вернуться в подразделение по своему выбору с возобновлением выплат.
  • 15 июня заместитель министра обороны Мстислав Баник сообщил, что за это время подано 80 рапортов, 22 из которых одобрены.
  • По состоянию на 16 июня сообщалось, что за несколько дней в приложении "Армия+" почти 200 военнослужащих подали рапорты, а 51 из них - одобрены.

Автор: 

ГБР (3477) СОЧ (184)
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Топ комментарии
+6
Зато у зеленої влади все за...сь, ми перемагаємо.
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06.07.2026 14:41 Ответить
+5
Дивно, бусярять ще більше і інтенсивніше по мінімум 6 чоловік в однострої на одного а сзч не зменшуються! Що ж тут може піти не так?! Дуже дивно..
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06.07.2026 14:29 Ответить
+3
А потім дивуються чого це з сзч гранати під ноги цкунам кидають
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06.07.2026 14:53 Ответить

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