Число случаев самовольного отсутствия не уменьшается, но лишь треть военных скрывается, - директор ГБР Сухачев
Число случаев самовольного оставления части (СОЧ) не уменьшается, однако лишь около трети военнослужащих, включенных в соответствующую статистику, фактически скрываются.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачевв интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Фактных случаев самовольного оставления службы не становится меньше", - сказал директор ДБР, отвечая на вопрос о том, увеличивается ли количество военных, покидающих место службы (статистика по самовольному оставлению службы пока является закрытой информацией, - ред.).
Он отметил, что ГБР работает над тем, чтобы те, кто хочет вернуться на военную службу, могли сделать это максимально быстро и с восстановлением всех установленных выплат.
Сухачев уточнил, что статистические данные по СОЧ включают уже умерших и погибших, тех, кто отбывает наказание, кто выехал за границу, кто находился или находится в плену и тех, кто скрывается.
"Последних - где-то лишь треть от общего количества", - подчеркнул директор ГБР.
Что этому предшествовало?
- Напомним, 12 июня Минобороны запустило новую программу: в течение 100 дней - с 12 июня по 20 сентября - военные, самовольно покинувшие службу, могут добровольно вернуться в подразделение по своему выбору с возобновлением выплат.
- 15 июня заместитель министра обороны Мстислав Баник сообщил, что за это время подано 80 рапортов, 22 из которых одобрены.
- По состоянию на 16 июня сообщалось, что за несколько дней в приложении "Армия+" почти 200 военнослужащих подали рапорты, а 51 из них - одобрены.
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