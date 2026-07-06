Число случаев самовольного отсутствия не уменьшается, но лишь треть военных скрывается, - директор ГБР Сухачев

Число случаев самовольного оставления части (СОЧ) не уменьшается, однако лишь около трети военнослужащих, включенных в соответствующую статистику, фактически скрываются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачевв интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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"Фактных случаев самовольного оставления службы не становится меньше", - сказал директор ДБР, отвечая на вопрос о том, увеличивается ли количество военных, покидающих место службы (статистика по самовольному оставлению службы пока является закрытой информацией, - ред.).

Он отметил, что ГБР работает над тем, чтобы те, кто хочет вернуться на военную службу, могли сделать это максимально быстро и с восстановлением всех установленных выплат.

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Сухачев уточнил, что статистические данные по СОЧ включают уже умерших и погибших, тех, кто отбывает наказание, кто выехал за границу, кто находился или находится в плену и тех, кто скрывается.

"Последних - где-то лишь треть от общего количества", - подчеркнул директор ГБР.

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