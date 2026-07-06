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Новини СЗЧ в ЗСУ
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Кількість випадків СЗЧ не зменшується, але лише третина військових переховується, - директор ДБР Сухачов

Лише третина військових зі статистики СЗЧ переховується, заявив директор ДБР

Кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) не зменшується, однак лише близько третини військовослужбовців, включених до відповідної статистики, фактично переховуються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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"Фактів СЗЧ не стає менше", – сказав директор ДБР, відповідаючи на питання про те, чи збільшується кількість військових, які залишають місце служби (статистика по СЗЧ наразі є закритою інформацією, – ред.).

Він зауважив, що ДБР працює над тим, щоб ті, хто хоче повернутися на військову службу, могли зробити це максимально швидко і з поновленням всіх встановлених виплат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 200 військових уже подали рапорт на повернення із СЗЧ через застосунок "Армія+", - Федоров

Сухачов уточнив, що статистичні дані по СЗЧ включають вже померлих і загиблих, тих, хто відбуває покарання, хто виїхав за кордон, хто знаходився чи знаходиться в полоні і тих, хто переховується.

"Останніх десь лише третина від загальної кількості", – наголосив директор ДБР.

Читайте: СЗЧ і неправильне поводження зі зброєю - найпоширеніші правопорушення серед військових ЗСУ, - Військова служба правопорядку

Що передувало?

  • Нагадаємо, 12 червня Міноборони запустило нову програму: упродовж 100 днів - з 12 червня і до 20 вересня - військові, які самовільно залишили службу, можуть добровільно повернутися - у підрозділ, який оберуть самі та з відновленням виплат.
  • 15 червня заступник міністра оборони Мстислав Банік повідомив, що за цей час подано 80 рапортів, 22 з яких погоджені.
  • Станом на 16 червня повідомлялося, що за кілька днів у застосунку "Армія+" майже 200 військовослужбовців подали рапорти, а 51 із них - погодили.

Автор: 

ДБР (3982) СЗЧ (185)
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Топ коментарі
+6
Зато у зеленої влади все за...сь, ми перемагаємо.
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06.07.2026 14:41 Відповісти
+5
Дивно, бусярять ще більше і інтенсивніше по мінімум 6 чоловік в однострої на одного а сзч не зменшуються! Що ж тут може піти не так?! Дуже дивно..
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06.07.2026 14:29 Відповісти
+3
А потім дивуються чого це з сзч гранати під ноги цкунам кидають
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06.07.2026 14:53 Відповісти

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