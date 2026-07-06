Кількість випадків СЗЧ не зменшується, але лише третина військових переховується, - директор ДБР Сухачов
Кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) не зменшується, однак лише близько третини військовослужбовців, включених до відповідної статистики, фактично переховуються.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Фактів СЗЧ не стає менше", – сказав директор ДБР, відповідаючи на питання про те, чи збільшується кількість військових, які залишають місце служби (статистика по СЗЧ наразі є закритою інформацією, – ред.).
Він зауважив, що ДБР працює над тим, щоб ті, хто хоче повернутися на військову службу, могли зробити це максимально швидко і з поновленням всіх встановлених виплат.
Сухачов уточнив, що статистичні дані по СЗЧ включають вже померлих і загиблих, тих, хто відбуває покарання, хто виїхав за кордон, хто знаходився чи знаходиться в полоні і тих, хто переховується.
"Останніх десь лише третина від загальної кількості", – наголосив директор ДБР.
Що передувало?
- Нагадаємо, 12 червня Міноборони запустило нову програму: упродовж 100 днів - з 12 червня і до 20 вересня - військові, які самовільно залишили службу, можуть добровільно повернутися - у підрозділ, який оберуть самі та з відновленням виплат.
- 15 червня заступник міністра оборони Мстислав Банік повідомив, що за цей час подано 80 рапортів, 22 з яких погоджені.
- Станом на 16 червня повідомлялося, що за кілька днів у застосунку "Армія+" майже 200 військовослужбовців подали рапорти, а 51 із них - погодили.
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