Судья Вовк запретил публикацию расследования ЦПК и "Следство.Инфо" об имуществе брата директора ГБР

Печерский райсуд запретил распространять информацию об имуществе, сделках и инвестициях брата директора ГБР, бизнесмена Александра Сухачева.

Решение суда было вынесено 6 июля - именно тогда, когда "Следствие.Инфо" совместно с Центром противодействия коррупции готовило к публикации расследование о 143 объектах недвижимости Александра Сухачева, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Журналисты считают это давлением на СМИ и посягательством на свободу слова. Решение суда будет обжаловано.

"Мы работали над материалом об Александре Сухачеве вместе с "Центром противодействия коррупции" несколько месяцев. Нашли много интересного — в частности, 143 квартиры и офисные помещения, которые принадлежали или принадлежат Сухачеву-старшему, а также обнаружили ниточки, ведущие к Государственному бюро расследований, которое возглавляет его брат Алексей Сухачев", — рассказывает журналист "Следствия.Инфо", соавтор расследования Максим Савчук.

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Журналистка ЦПК Алина Стрижак около двух недель назад направила запрос на комментарий директору ГБР Алексею Сухачеву с просьбой прокомментировать факты, обнаруженные журналистами.

Аналогичный запрос был направлен и в ООО "Парковый-2", связанное с Александром Сухачевым.

Однако компания обратилась в Печерский райсуд.

"Примечательно, что заявление поступило в суд в пятницу, 3 июля, а уже в понедельник утром, когда столица приходила в себя после ночных обстрелов, судья Печерского суда Сергей Вовк удовлетворил заявление ООО "Парковый-2", — отметили журналисты.

Основательница "Следства.Инфо" Анна Бабинец говорит, что заявители готовят иск в суд в отношении расследования, которое еще даже не вышло.

"И, думаю, для того, чтобы оно точно не вышло, нам запрещают публиковать что-либо о бизнес-деятельности брата главы ГБР. Видимо, они очень хорошо осознают, сколько интересного и важного для общества мы нашли", — подчеркнула она.

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Реакция ЦПК

Там считают решение суда попыткой представителей власти запретить журналистам разоблачать коррупцию.

"Это решение суда — очень опасный прецедент. Это прямое ограничение свободы слова и запрет на публикацию общественно важных расследований. Мы убеждены, что сейчас на ЦПК и "Следствие.Инфо" банально тестируют инструмент, позволяющий запретить журналистам разоблачать коррупцию. За невыполнение этого решения предусмотрены штрафы, возможно даже уголовное преследование и ряд других последствий. Мы обязательно будем его обжаловать", — подчеркнула исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк.

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Мотивы суда

Судья Вовк решил, что публикация в Интернете информации о имущественном положении брата Алексея Сухачева, подробностях приобретения им объектов недвижимости и источниках их финансирования может нанести физическому лицу непоправимый ущерб, который будет невозможно исправить после выхода материала. Кроме того, по мнению суда, это нарушит коммерческую тайну ООО "Парковый-2". Из решения суда следует, что брат директора ГБР не дал разрешения на разглашение информации о своих 143 объектах недвижимости.

Украинская адвокат и медиаюрист Людмила Панкратова считает, что постановление суда о предварительном запрете на публикацию журналистского расследования выглядит как грубое вмешательство в деятельность независимых СМИ.

"Особенно учитывая то, что такое постановление суд вынес, по сути, в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию. Таким образом, получается, что журналистка обратилась за комментарием, а вместо этого получила судебный запрет на публикацию", — пояснила она.

Украинское законодательство допускает запрет на распространение материала до его обнародования. В то же время, налагая столь жесткое ограничение на деятельность СМИ, суд должен тщательно проанализировать, не приведет ли такой запрет к нарушению прав журналистов и СМИ.

По мнению медиаюриста, такие постановления создают негативную судебную практику, которая будет поощрять обращение в суды с подобными требованиями о предварительных ограничениях.

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"Следствие.Инфо" будет обжаловать решение суда и добиваться права опубликовать расследование, имеющее общественное значение.

Журналисты отметили, что дело имеет все признаки классического SLAPP-иска (Strategic Lawsuits Against Public Participation) — стратегического иска против общественного участия, который фигуранты расследований подают, чтобы заблокировать журналистскую работу и заставить общественность замолчать еще до публикации материала.

В то же время Украина взяла на себя обязательство к 2027 году ввести анти-SLAPP-законодательство в соответствии со стандартами Европейского Союза. Если в пользу руководителя одного из ключевых правоохранительных органов страны принимается решение, блокирующее работу журналистов, расследующих деятельность его окружения, государство фактически нарушает собственные евроинтеграционные обязательства.

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