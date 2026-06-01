Зеленский делает все, чтобы оставить ГБР способным только на политические преследования, - Шабунин

Президент Владимир Зеленский не хочет, чтобы ГБР было независимым и эффективным правоохранительным органом.

Об этом заявил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин в интервью Цензор.НЕТ.

"Сейчас Зеленский и его депутаты делают все возможное, чтобы оставить ГБР способным только на политические преследования, прости, дерьмом. Потому что сейчас большинство в Бюро именно такие", — подчеркнул он.

"Справедливости ради отмечу, что этого же не хотел и Порошенко. И когда он еще был у власти, я говорил его людям: "Друзья, смотрите, вы создали политически зависимого монстра, который вас первыми догонит беззаконным образом. Вас будут преследовать и НАБУ, и ГБР, и вы почувствуете разницу — по закону и по беззаконию". Теперь говорю: "Ну как там, друзья?! Как настроение? Почувствовали разницу?" Отвечают: "Ты был прав!"

Так вот, я прошу ребят, которые сейчас осознают, что расплачиваются за то, что когда-то создали монстра, чтобы они передали этот опыт людям Зеленского. Потому что если он не реформирует ГБР, ОГП и не очистит коррупционное гнездо тылового СБУ, то окажется в тюрьме через полгода после окончания полномочий. Полгода! Ведь если догоняют НАБУ и САП, ты сама видишь, это суперпроцессуально, юридически взвешенно. А его ГБР и политически зависимая ОГП будут догонять супербеспредельно. Где-то так, как сейчас это делают с политическими врагами Зеленского. Он еще этого не понимает, но в его интересах уйти из власти с реформированными, перезагруженными ГБР и ОГП. Потому что если он этого не сделает, то они его догонят очень быстро", — пояснил председатель правления ЦПК.

