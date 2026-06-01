Новости Перезагрузка ГБР
Зеленский делает все, чтобы оставить ГБР способным только на политические преследования, - Шабунин

Президент Владимир Зеленский не хочет, чтобы ГБР было независимым и эффективным правоохранительным органом.

Об этом заявил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин в интервью Цензор.НЕТ.

Подробности

"Сейчас Зеленский и его депутаты делают все возможное, чтобы оставить ГБР способным только на политические преследования, прости, дерьмом. Потому что сейчас большинство в Бюро именно такие", — подчеркнул он.

Читайте: Реформа ГБР будет обязательным условием для предоставления кредита в 90 млрд евро от ЕС, - Железняк

"Справедливости ради отмечу, что этого же не хотел и Порошенко. И когда он еще был у власти, я говорил его людям: "Друзья, смотрите, вы создали политически зависимого монстра, который вас первыми догонит беззаконным образом. Вас будут преследовать и НАБУ, и ГБР, и вы почувствуете разницу — по закону и по беззаконию". Теперь говорю: "Ну как там, друзья?! Как настроение? Почувствовали разницу?" Отвечают: "Ты был прав!"

Так вот, я прошу ребят, которые сейчас осознают, что расплачиваются за то, что когда-то создали монстра, чтобы они передали этот опыт людям Зеленского. Потому что если он не реформирует ГБР, ОГП и не очистит коррупционное гнездо тылового СБУ, то окажется в тюрьме через полгода после окончания полномочий. Полгода! Ведь если догоняют НАБУ и САП, ты сама видишь, это суперпроцессуально, юридически взвешенно. А его ГБР и политически зависимая ОГП будут догонять супербеспредельно. Где-то так, как сейчас это делают с политическими врагами Зеленского. Он еще этого не понимает, но в его интересах уйти из власти с реформированными, перезагруженными ГБР и ОГП. Потому что если он этого не сделает, то они его догонят очень быстро", — пояснил председатель правления ЦПК.

Полный текст интервью с Виталием Шабуниным для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: Поддержка Умерова — самая большая ошибка ЦПК за всю историю существования, — Шабунин

Які будуть пропозиції? Що робити з цим корупційним кодлом Зеленського?
01.06.2026 14:26 Ответить
Зараз це "корупційне кодло зеленського", потім це буде "корупційне кодло імені ще когось там".
Корупційне кодло насправді не працює на конкретного президента, воно працює на себе.
01.06.2026 14:44 Ответить
звичайно зе не хоче щоб ДБР НАБУ та інші правоохоронні органи були робочими, вони ж по ньому будуть працювати як війна закінчиться....
01.06.2026 14:28 Ответить
та приберіть цього торчка ушлепка через відставку ...ми пан Шабунін, і самі бачимо шо ви наробили з 19р...виправляйте !!!...
01.06.2026 14:35 Ответить
Тому і переробили під себе,з величезними неформальними повноваженнями,напр.перед вторгненням їдуть в ракетні частини і знімають у них пристрої,без яких ракети сліпі -клістрони.
01.06.2026 14:37 Ответить
Якось не пасує Шабуніну роль такого собі "старого мудрого воїна", який "знав і попереджав".
Завдання грантожерів-хитати владу. Любу. За гроші.
Шабунін хитав і владу Порошенка.
Розхитав.
Тепер можна спитати: задоволений результатом?
01.06.2026 14:42 Ответить
І тут Остапа понесло.
Що це у шабуні сьогодні якийсь словєсний понос відкрився))))))Гранд антікорупційний пообіцяли надати? Ніколи не буду віритипорядність людини, яка в важкий момент вже зрадила і продала краіну хоч один раз.
01.06.2026 14:50 Ответить
У нього зір покращився
01.06.2026 14:59 Ответить
 
 