Поддержка Умерова — самая большая ошибка ЦПК за всю историю существования, - Шабунин

Рустем Умеров после ухода оставил после себя разрушенное Министерство обороны и хаос.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Он продемонстрировал свою полную несостоятельность на посту министра. Самой большой ошибкой ЦПК за всю историю нашего существования было то, что мы поддержали его назначение на эту должность", — подчеркнул Шабунин.

Он отметил, что никакие аргументы не оправдывают ЦПК.

"Наша ключевая ошибка заключалась в том, что мы поддержали человека, а не институциональные изменения. В этом и заключалась суть проблемы. То есть даже если бы он был гениальным управленцем, нам, как организации, было неправильно так поступать. Мы сделали из этого свои выводы.

А что с ним сейчас говорить? О чем? Абсолютно неспособный ни на что руководитель – переговорщик в формате "продавца воздуха". Мне трудно представить более некомпетентного министра обороны. Человек все время пребывания на этой должности "торговал воздухом" и оставил после себя просто разрушенное министерство и хаос", — пояснил Шабунин.

