РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12766 посетителей онлайн
Новости Назначения в Минобороны
2 884 23

Поддержка Умерова — самая большая ошибка ЦПК за всю историю существования, - Шабунин

Шабунин назвал поддержку Умерова самой большой ошибкой

Рустем Умеров после ухода оставил после себя разрушенное Министерство обороны и хаос.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Он продемонстрировал свою полную несостоятельность на посту министра. Самой большой ошибкой ЦПК за всю историю нашего существования было то, что мы поддержали его назначение на эту должность", — подчеркнул Шабунин.

Он отметил, что никакие аргументы не оправдывают ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умерова допрашивали, он имеет статус свидетеля, - руководитель САП Клименко

"Наша ключевая ошибка заключалась в том, что мы поддержали человека, а не институциональные изменения. В этом и заключалась суть проблемы. То есть даже если бы он был гениальным управленцем, нам, как организации, было неправильно так поступать. Мы сделали из этого свои выводы.

А что с ним сейчас говорить? О чем? Абсолютно неспособный ни на что руководитель – переговорщик в формате "продавца воздуха". Мне трудно представить более некомпетентного министра обороны. Человек все время пребывания на этой должности "торговал воздухом" и оставил после себя просто разрушенное министерство и хаос", — пояснил Шабунин.

Полный текст интервью с председателем правления ЦПК Виталием Шабуниным для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: Шабунин заявил о завершении службы в ВСУ после более чем четырех лет из-за состояния здоровья

Автор: 

Минобороны (9638) Шабунин Виталий (661) Центр противодействия коррупции (323) Умеров Рустем (816)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
шабуня, а 19-й ти вже забув?!
нумо нагадай, кого ти підтримував тоді?!
показать весь комментарий
01.06.2026 11:27 Ответить
+6
Дехто так швидко перевзувається, що аж страх.
показать весь комментарий
01.06.2026 11:28 Ответить
+5
показать весь комментарий
01.06.2026 11:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шабуня, а 19-й ти вже забув?!
нумо нагадай, кого ти підтримував тоді?!
показать весь комментарий
01.06.2026 11:27 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2026 11:31 Ответить
Дехто так швидко перевзувається, що аж страх.
показать весь комментарий
01.06.2026 11:28 Ответить
Да, мы помним ваш профессионализм в плане поддержки разных кандидатов начиная с 2019. Каждый раз - в штангу.
показать весь комментарий
01.06.2026 11:31 Ответить
Умеров з даниловим та їх родичі в США, разом з дивними особами на керівних посадах в РНБОУ з 2019 року, уже висловили своє занепокоєння??? Так і до санкцій проти них договоряться…
показать весь комментарий
01.06.2026 11:33 Ответить
Жаль,що правильньні висновки робляться надто пізно,а не в час,коли можна запобігти таким негативним тенденціям.
Не лише Шабунін помилявся,здається і ЄС(якщо не провірити по Гугл) помилялась,підтримуючи цю кандидатуру.
показать весь комментарий
01.06.2026 11:41 Ответить
І тут тобі ЄС на голову насссрала
показать весь комментарий
01.06.2026 12:22 Ответить
Тоді всі кр.татари пісяли від щастя-але цей переплюнув всіх злодіїв на цій посаді до нього.
показать весь комментарий
01.06.2026 12:47 Ответить
Бо був імпозантний,вселяв довіру,або як казали перед виборами: файно виглядав.
І настільки вселяв довіру,що навіть:
"Фракція Порошенка (Європейська Солідарність) підтримала призначення Рустема Умерова на посаду міністра оборони України. Загалом за призначення Умерова проголосували 338 депутатів, серед яких були і депутати з фракції Порошенка. Голосування відбулося 6 вересня 2023 року, і жодних голосів "проти" від цієї фракції не зафіксовано".
показать весь комментарий
01.06.2026 12:59 Ответить
Що було АБСОЛЮТНО очікуваним маючи бізнесмена на посаді керівника Міноборони.
показать весь комментарий
01.06.2026 13:14 Ответить
Зате скільки бабла накалатав Зєлі !!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
01.06.2026 13:19 Ответить
Такий самий що яйця по 17,вже і призвіще забув.
показать весь комментарий
01.06.2026 11:44 Ответить
Шабунін каїться? - в нього шось "розброд і шатаніє" між армією і писаниною
показать весь комментарий
01.06.2026 11:45 Ответить
Мені одному здається, що цивільний міністр оборони, під час війни, то занадто велика розкіш? Чи то є нормально?
показать весь комментарий
01.06.2026 12:07 Ответить
Умеров навіть не проходив строкової служби в армії. Мені одному здається, що під час війни, міністром оборони має бути або військовий, або хтось хто має хоч якесь поняття про армію?
показать весь комментарий
01.06.2026 12:16 Ответить
Русини Умеров, Ванька Баканов, Резніков, єрмак - дорівнює Володимир Зеленський.
показать весь комментарий
01.06.2026 12:18 Ответить
Яке їх відношення до русинів?
показать весь комментарий
01.06.2026 12:49 Ответить
Умеров мав би давати показання слідчим за корупції на крові ,так званий бувший мін. оборони задіяний в корупційних скандалах, згадаймо сотні тисяч бракованих мін ,браковані бронежилети десятки мільярдів вкрадених коштів на закупівлях ,який жодного разу не був і близько до фронту.Зате має вісім об'єктів нерухомості в США, тепер він серкретар РНБО і головний переговірник з віткофом ,куди вже далі ,вся відповідальність за цього переговірника на Зеленському.
показать весь комментарий
01.06.2026 12:37 Ответить
Мабуть купив неЛоха
показать весь комментарий
01.06.2026 12:52 Ответить
Може, вірніше, так: "Підтримка ЗЕЛЕНСЬКОГО - найбільша помилка ЦПК за всю історію існування" - ???
показать весь комментарий
01.06.2026 13:07 Ответить
Підтримка будь-якого опариша із зеленої вигрібної ями - вже є зашкваром, фатальною помилкою і значним ударом по репутації та рівню доброчесності будь-якої порядної людини. Якщо зелений - значить апріори мерзота і покидьок
показать весь комментарий
01.06.2026 13:15 Ответить
 
 