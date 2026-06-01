Поддержка Умерова — самая большая ошибка ЦПК за всю историю существования, - Шабунин
Рустем Умеров после ухода оставил после себя разрушенное Министерство обороны и хаос.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
"Он продемонстрировал свою полную несостоятельность на посту министра. Самой большой ошибкой ЦПК за всю историю нашего существования было то, что мы поддержали его назначение на эту должность", — подчеркнул Шабунин.
Он отметил, что никакие аргументы не оправдывают ЦПК.
"Наша ключевая ошибка заключалась в том, что мы поддержали человека, а не институциональные изменения. В этом и заключалась суть проблемы. То есть даже если бы он был гениальным управленцем, нам, как организации, было неправильно так поступать. Мы сделали из этого свои выводы.
А что с ним сейчас говорить? О чем? Абсолютно неспособный ни на что руководитель – переговорщик в формате "продавца воздуха". Мне трудно представить более некомпетентного министра обороны. Человек все время пребывания на этой должности "торговал воздухом" и оставил после себя просто разрушенное министерство и хаос", — пояснил Шабунин.
Полный текст интервью с председателем правления ЦПК Виталием Шабуниным для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
нумо нагадай, кого ти підтримував тоді?!
Не лише Шабунін помилявся,здається і ЄС(якщо не провірити по Гугл) помилялась,підтримуючи цю кандидатуру.
І настільки вселяв довіру,що навіть:
"Фракція Порошенка (Європейська Солідарність) підтримала призначення Рустема Умерова на посаду міністра оборони України. Загалом за призначення Умерова проголосували 338 депутатів, серед яких були і депутати з фракції Порошенка. Голосування відбулося 6 вересня 2023 року, і жодних голосів "проти" від цієї фракції не зафіксовано".