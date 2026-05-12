Умерова допрашивали, он имеет статус свидетеля, - руководитель САП Клименко
Антикоррупционные органы допрашивали секретаря СНБО Рустема Умерова в рамках операции "Мидас". Он имеет статус свидетеля.
Об этом во время брифинга заявил директор НАБУ Семен Кривонос, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В данном случае, секретарь СНБО, в отношении него соответствующие следственные действия осуществлялись детективами НАБУ. Больше я сообщить не могу.
Мне кажется, что мы публично сообщали о проведении допроса господина Умерова в рамках досудебного расследования. Больше комментировать не могу", - сказал он.
Глава САП Клименко заявил, что Умеров имеет статус свидетеля в производстве.
Что предшествовало?
- 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
У нас і в українській національній кухні достатньо своїх бракованих блюд!
На плівках все абсолютно однозначно щодо ролі Умерова у закупівлі гівняних броників за завищеною ціною.