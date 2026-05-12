РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6581 посетитель онлайн
Новости Новые пленки Миндича
1 147 13

Умерова допрашивали, он имеет статус свидетеля, - руководитель САП Клименко

НАБУ и САП допрашивали Умерова: подробности

Антикоррупционные органы допрашивали секретаря СНБО Рустема Умерова в рамках операции "Мидас". Он имеет статус свидетеля.

Об этом во время брифинга заявил директор НАБУ Семен Кривонос, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"В данном случае, секретарь СНБО, в отношении него соответствующие следственные действия осуществлялись детективами НАБУ. Больше я сообщить не могу. 

Мне кажется, что мы публично сообщали о проведении допроса господина Умерова в рамках досудебного расследования. Больше комментировать не могу", - сказал он.

Глава САП Клименко заявил, что Умеров имеет статус свидетеля в производстве. 

Читайте также: Зеленский должен уволить Умерова после обнародования новых "пленок Миндича", - "слуга народа" Вениславский

Что предшествовало?

  • 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.

Читайте: Ожидаем представителей Трампа в Киеве на рубеже весны-лета, - Зеленский

Автор: 

НАБУ (4816) Кривонос Семен (103) Умеров Рустем (810)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
не даром бідняга ніяк не вернеться до України, з відряджень не вилазить
показать весь комментарий
12.05.2026 15:04 Ответить
+2
Та ти шо...оце свідок блд....черті кінчені...замилюють очі людям...
показать весь комментарий
12.05.2026 15:15 Ответить
+1
свічку держав
показать весь комментарий
12.05.2026 15:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
свічку держав
показать весь комментарий
12.05.2026 15:02 Ответить
❗️Президент Володимир Зеленський не є фігурантом у нашому розслідуванні, - НАБУ і САП
показать весь комментарий
12.05.2026 15:03 Ответить
не даром бідняга ніяк не вернеться до України, з відряджень не вилазить
показать весь комментарий
12.05.2026 15:04 Ответить
Та ти шо...оце свідок блд....черті кінчені...замилюють очі людям...
показать весь комментарий
12.05.2026 15:15 Ответить
чєбурєк має статус чєбурєка.
показать весь комментарий
12.05.2026 15:48 Ответить
Правильно "свилетель-свидетель", главное - не спугнуть, пока не заманили.
показать весь комментарий
12.05.2026 15:52 Ответить
Настав час закрити цю чужу для нас чебуречню!
У нас і в українській національній кухні достатньо своїх бракованих блюд!
показать весь комментарий
12.05.2026 15:53 Ответить
Міліарди чебурек намародерив с потужним і нема питань , країна мрії просроченого
показать весь комментарий
12.05.2026 15:56 Ответить
суддя теж походу буде один зі своїх
показать весь комментарий
12.05.2026 16:05 Ответить
Знаю, як швидко згідно з КПК свідок може змінити статус на підозрюваного. Мабуть за єрмаком буде він. На брифінгу керівники НАБУ і САП говорили про ''оборонку''. А можливо буде резніков. Різниці немає, всі вони призначенці Зе.
показать весь комментарий
12.05.2026 16:18 Ответить
Шта?

На плівках все абсолютно однозначно щодо ролі Умерова у закупівлі гівняних броників за завищеною ціною.
показать весь комментарий
12.05.2026 17:03 Ответить
А це значить шо Чіберек пішов на угоду зі слідством та здав Дерьмачатину. А може і найвеличнійшага.
показать весь комментарий
12.05.2026 17:12 Ответить
До кінця цього слідства може стати жертвою ! Ще й відсудить компенсацію за моральну шкоду.)
показать весь комментарий
12.05.2026 17:38 Ответить
 
 