Умерова допрашивали, он имеет статус свидетеля, - руководитель САП Клименко

Антикоррупционные органы допрашивали секретаря СНБО Рустема Умерова в рамках операции "Мидас". Он имеет статус свидетеля.

Об этом во время брифинга заявил директор НАБУ Семен Кривонос, сообщает Цензор.НЕТ.

"В данном случае, секретарь СНБО, в отношении него соответствующие следственные действия осуществлялись детективами НАБУ. Больше я сообщить не могу.

Мне кажется, что мы публично сообщали о проведении допроса господина Умерова в рамках досудебного расследования. Больше комментировать не могу", - сказал он.

Глава САП Клименко заявил, что Умеров имеет статус свидетеля в производстве.

Что предшествовало?

29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.

