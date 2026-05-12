Умєрова допитували, він має статус свідка, - керівник САП Клименко

НАБУ та САП допитували Умєрова: подробиці

Антикорупційні органи допитували секретаря РНБО Рустема Умєрова в рамках операції "Мідас". Він має статус свідка.

Про це під час брифінгу заявив директор НАБУ Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"В даному випадку пан секретар РНБО, щодо нього відповідні слідчі дії здійснювалися детективами НАБУ. Більше я повідомити не можу. 

Мені здається, що ми публічно комунікували про здійснення допиту пана Умєрова в рамках досудового розслідування. Далі коментувати не можу", - сказав він.

Голова САП Клименко заявив, що Умєров має статус свідка у провадженні. 

Що передувало?

  • 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.

Топ коментарі
+6
не даром бідняга ніяк не вернеться до України, з відряджень не вилазить
12.05.2026 15:04 Відповісти
+2
Та ти шо...оце свідок блд....черті кінчені...замилюють очі людям...
12.05.2026 15:15 Відповісти
+1
свічку держав
12.05.2026 15:02 Відповісти
❗️Президент Володимир Зеленський не є фігурантом у нашому розслідуванні, - НАБУ і САП
12.05.2026 15:03 Відповісти
чєбурєк має статус чєбурєка.
12.05.2026 15:48 Відповісти
Правильно "свилетель-свидетель", главное - не спугнуть, пока не заманили.
12.05.2026 15:52 Відповісти
Настав час закрити цю чужу для нас чебуречню!
У нас і в українській національній кухні достатньо своїх бракованих блюд!
12.05.2026 15:53 Відповісти
Міліарди чебурек намародерив с потужним і нема питань , країна мрії просроченого
12.05.2026 15:56 Відповісти
суддя теж походу буде один зі своїх
12.05.2026 16:05 Відповісти
Знаю, як швидко згідно з КПК свідок може змінити статус на підозрюваного. Мабуть за єрмаком буде він. На брифінгу керівники НАБУ і САП говорили про ''оборонку''. А можливо буде резніков. Різниці немає, всі вони призначенці Зе.
12.05.2026 16:18 Відповісти
Шта?

На плівках все абсолютно однозначно щодо ролі Умерова у закупівлі гівняних броників за завищеною ціною.
12.05.2026 17:03 Відповісти
А це значить шо Чіберек пішов на угоду зі слідством та здав Дерьмачатину. А може і найвеличнійшага.
12.05.2026 17:12 Відповісти
До кінця цього слідства може стати жертвою ! Ще й відсудить компенсацію за моральну шкоду.)
12.05.2026 17:38 Відповісти
 
 