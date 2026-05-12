Умєрова допитували, він має статус свідка, - керівник САП Клименко
Антикорупційні органи допитували секретаря РНБО Рустема Умєрова в рамках операції "Мідас". Він має статус свідка.
Про це під час брифінгу заявив директор НАБУ Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"В даному випадку пан секретар РНБО, щодо нього відповідні слідчі дії здійснювалися детективами НАБУ. Більше я повідомити не можу.
Мені здається, що ми публічно комунікували про здійснення допиту пана Умєрова в рамках досудового розслідування. Далі коментувати не можу", - сказав він.
Голова САП Клименко заявив, що Умєров має статус свідка у провадженні.
Що передувало?
- 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У нас і в українській національній кухні достатньо своїх бракованих блюд!
На плівках все абсолютно однозначно щодо ролі Умерова у закупівлі гівняних броників за завищеною ціною.