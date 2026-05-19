Шабунин заявил о завершении службы в ВСУ после более чем четырех лет в связи с состоянием здоровья

Шабунин сообщил о завершении службы в ВСУ из-за проблем со здоровьем

Глава Центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин заявил о завершении службы в ВСУ после более чем четырех лет в связи с потерей зрения и решением военно-врачебной комиссии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шабунин сообщил на своей странице в Facebook.

"Моя служба завершена. Потеряв большую часть зрения, я покидаю ВСУ, куда добровольно мобилизовался в первый день большой войны.

Более 4 лет в Силах обороны: половину из них - в Харьковской области и на Востоке (в частности, в Дружковке), остальное - в Харькове и Киеве", - говорится в сообщении.

Деятельность в армии

Шабунин отметил, что среди ключевых эпизодов своей службы считает участие в работе по поддержке и развитию боевой ІТ-системы DELTA, а также деятельность, связанную с антикоррупционной тематикой в сфере оборонных закупок.

"В итоге мы помогли посадить на скамью подсудимых заместителя начальника Генштаба и его шайку. А DELTA стала центральной боевой/интеграционной системой ВСУ, о которой с восторгом говорит министр армии США перед Сенатом.

Ну и, конечно, противодействие коррупции и перезагрузка военных закупок. Гражданским трудно понять, как сложно бороться с министрами обороны, будучи простым солдатом в жесткой армейской вертикали", - рассказал Шабунин.

Заявления о давлении

В то же время он заявил, что сталкивался с давлением и препятствиями со стороны отдельных представителей власти и правоохранительных органов, а также с проблемами во взаимодействии с военным командованием.

"Власть в полной мере использовала мою добровольную службу против меня же. Например, Госбюро расследований/Офис генпрокурора сфабриковали мне уголовное дело (об уклонении от службы), а затем попытались лишить меня возможности защищаться.

А саму службу превратили в цирк: например, ежедневно фотографировали, как я разгружал фуры с продовольствием, а фото сбрасывали высшему командованию (которое, предполагаю, сбрасывало их в Офис президента).

Как только я начал разворачивать подразделение дронной ПВО, меня приказом начальника Генштаба (!) перевели в другую бригаду на более "значимые" задачи (например, убирать мусор), чем я и занимался с июля прошлого года.

Перевели к комбригу, которого ГБР/ОГП подвесили уголовным производством, и который выполнял все их указания. Например, помогал силовикам в слежке, краже моего мобильного и снятию информации, не пускал меня на суды, рисовал выдуманные СЗЧ, не регистрировал рапорты и многое другое.

Я написал с десяток рапортов по всей военной вертикали с просьбой перевести меня куда угодно. Нулевая реакция, мне даже не ответили. А командирам, которые хотели перевести меня в свои подразделения, настойчиво "посоветовали" не "выделываться", - рассказал Шабунин.

Глава ЦПК подчеркнул, что последнее время службы могло бы быть более эффективным в армии при других условиях, однако решения командования определили иной характер его прохождения службы.

"Я поступил в ВСУ в первый день войны солдатом, ухожу - старшим сержантом. Мой офицерский контракт отказался подписать министр обороны Умеров.

И еще. Обещанная армейская реформа просто должна различать новоприбывших в ВСУ и тех, кто пошел добровольцами более четырех лет назад. По крайней мере - в отношении сроков демобилизации", - добавил Шабунин.

Он также сообщил, что приказ о его увольнении со службы был подписан несколько дней назад. Сейчас планирует сосредоточиться на восстановлении здоровья и стабилизации зрения. После этого он намерен вернуться к работе в Центре противодействия коррупции.

Шабунин Виталий Центр противодействия коррупции
Молодець. Ветеран убд, ордена і медалі за штурм Константинополя.
Вже перемога.
То на яких позиціях під обстрілами шабунін просидів півроку мінімум,як пересічні бійці? Тема не розкрита.
Молодець. Ветеран убд, ордена і медалі за штурм Константинополя.
Вже перемога.
Вже перемога.
Тепер у нас два героя - Гераскевич і Шабунін.
19.05.2026 08:54 Ответить
А Віталік Козловський?
Ще є один любитель з ТБ ефірів не вилизати та фоткатись з полонениним кацапами в чистій формі. "Нардеп-воїн" себе називає))
Ігарь? Так він не один, там ще ахілєси, білєцькіє, карасі, жекі дікіє, а ще чоловік однієї тутешньої журналістки
каждому выдать по мотоциклетной каске с надписью герой
країна шапітолій,втратив здоров,я поки катався чотири роки з дому і до воріт частини.....
Якої ще "частини"? Він ще в 2022 році від командира бригади отримав документ, за яким його "місце боротьби" - це ресторани Києва. Ну він і катався з дому до місця боротьби, в основному. А де його частина знаходиться, високовірогідно, дізнався тільки ось коли оформлював документи на дембель.
То на яких позиціях під обстрілами шабунін просидів півроку мінімум,як пересічні бійці? Тема не розкрита.
на отаких
Не служив, і тут служба закінчилась! Сліпих людей визнають придатними, а цей навіть без окулярів ходить. А тут цього "антикорупціонера" захищали...
Дякуємо, Віталію, що не зламався. Хай тебе Господь хранить.
Його, незламного катували так, що він зір втратив.
Катування апельсинами тривало третю годину..
нуууу.....
не одному ж серіалу про голобородька світити.
от, серіал про воїна з убд шабуню.
котрий за чотири роки вештання по київським рестікам геть втратив здоров'я.
багато справжніх воїнів, з тяжкими пораненнями не можуть списатися, бо влк визнає їх придатними.
а, от шабуня, ху*к і непридатний!

так, а що з карною справою про хитросраку службу під харковом?
чи, таки, буржуї заступилися за грантожера правдоруба шабуню?
"Антикорупціонер" та борець із злочиною владою. Ти ж його підтримував.
я не встиг.
ти ж прибігло, всіх розштовхало, перед всіма влізло.
нам не вистачило.
І відповідати за свою тупість не хочеш.
Добре він прослужив на колчаківських фронтах.😡
Хочпаржом
https://espreso.tv/suspilstvo-zayshov-v-zsu-soldatom-vikhodzhu-starshim-serzhantom-shabunin-ogolosiv-pro-zavershennya-svoei-viyskovoi-sluzhbi За словами голови правління Центру протидії корупції, після розгортання ним підрозділу дронового ППО, за наказом начальника Генштабу його перевели в іншу бригаду, де Шабунін серед іншого прибирав сміття. Він зазначив, що цим займався з липня 2025 року.
наверное фото с писькой жене мало, пришлось ехать к жене
розказував дружині 4 роки, що боров кацапів в полях Донбасу. Аж тут виявилось і підтвердилось тисячами свідків, що єдиний ворог, за 4 роки, якого по-справжньому боров Шабунін - це зелений змій в ресторанах Києва.
давненько не було новин про цього персонажа і ось знову....
В яких боях брав участь цей хоробрий воїн, бився з кадирівцями на Банковій ?
В коррупційних. З якої сторони не знаю
А він ще і десь служив?!
Знищувачів запасів істівного і питного в ресторанах Києва. Свідків - тисячі.
Фейкова служба. Нехай краще Зеленського мочить.
Давайте підтримаємо його, бо якщо дійсно по стану здоров"я, то у нього мабуть все дійсно серійозно, бо інакше навіть не можу собі представити, як списатись, хіба що через корупційну схему
А у нього зір взагалі був? Йому ж ще у 2019 казали:
- Ти що, не бачиш, яке гівно ти підтримуєш на виборах президента?
А він:
-Не бачу!
Що ви приципилися до Шабуніна у нас Залужний - залізний генрал був, а тут раз - і він вже інвалід, до служби не придатний, тільки послом в Британію.
А що, Шабуню теж москалі по наводці з Банкової вбити намагались?
І ракету прямо в парашу київського ресторану де він зазвичай селфився запустили?🤡
Нагадай, хто направив Залужного на ВЛК і зняв усю його команду з посад.
Зелений наполеончик не зотів мати людину, яка його дурить заради перемоги.
Скільки там ще тих воїнів гєроїв депутатів , що не доїхали до нуля ніразу залишилось?
половину з них - на Харківщині та Сході (зокрема в Дружківці), решту - у Харкові та Києві
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Все названные места - глубокие тылы.
Только сейчас к Дружковке приблизился фронт.
А сколько месяцев или хотя бы дней Шабунин был на "0" ?
Ни дня, но герой.
Кстати, если Шабунин так сильно потерял зрение, что не может служить в тылу в Киеве, то где очки слабозрячего?
Нечіпляйся до героя третіх ліній та київських ресторанів. В нас в бригаді теж номінально був один багатенький доброволець ( а скоріш за все далеко не один), але якось одразу зник в нетрях тилових штабів. Потім в місцевій газетці бачу статтю який він герой, бізнесмен, депутат міськ ради, воїн і захисник)
Пані Ніколь! Харків-25 км до лінії фронту.Якщо ви вважаєте це глибоким тилом...то нічого й заперечити такому "військовому експерту".
Згоден. Але тоді треба видати УБД всім харків'янам, херсонцям і запоріжцям включно з грудними дітьми, а не тільки Шабуні.
Це не в захист Шабуніна. Він темна конячка. Просто бажано іноді подумати, перш ніж написати.
Заплакали всім селом. Навіть корови та свині
Віталя, ти ще легко відбувся. Он хлопця, який викрив брата Єрмака на торгівлі посадами просто вбили. Вони думають, що після нашої перемоги, все пробачать їм.
Зелені свинки на Майдан надувати піде, чи вже перевихований, як Стерненко в свій час?
в групі костенка, іллєнка і казаріна добавиться черговий зелений лайно-блогер?
Дякую, такі люди потрібні і в тилу
Він там і був
Він далі ресторанів Києва ніде не був. В нього прямий дозвіл командира бригади на захист Батьківщини в адміністративних кордонах Києва в руці.
Медалі відрами давали - я не брав, я воював...😂
Шабунін добрий чи поганий, але зеленим залив сала за шкуру.
Списатись можна. Є перелік підстав, але процедура ще та. Якщо ти простяк , з освітою не дуже, нерви хиткі(а вони хиткі)...буде непросто, і байдужість оточуючих обпікатиме. Але це не про Шабуніна точно.
От нормальний тіп вас би тут всіх послав , а не виправдовувався .
Він не воював.З вигляду повністю здоровий.Що йому бракує? Інвалідів в штурмовики кидають,а тут непридатний.
Вот как не ругаться МАТОМ? Что он чешет? Я 59+ прошел в прошлом году ВЛК согласно закону. Подтверждено всеми медицинскими документами и по старым кодам ВОЗ и по новым ВОЗ! Два инсульта, гипертония 3 риск 4, мерцательная аритмия. ( Это только сердечно сосудистое направление) . Год где то документы ходили( а может и не посылали никуда, потому, что не занес). А тут по зрению списывают! Шабунин согласно 402 из армии по зрению спишут если слепой!
