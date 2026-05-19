Шабунин заявил о завершении службы в ВСУ после более чем четырех лет в связи с состоянием здоровья
Глава Центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин заявил о завершении службы в ВСУ после более чем четырех лет в связи с потерей зрения и решением военно-врачебной комиссии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шабунин сообщил на своей странице в Facebook.
"Моя служба завершена. Потеряв большую часть зрения, я покидаю ВСУ, куда добровольно мобилизовался в первый день большой войны.
Более 4 лет в Силах обороны: половину из них - в Харьковской области и на Востоке (в частности, в Дружковке), остальное - в Харькове и Киеве", - говорится в сообщении.
Деятельность в армии
Шабунин отметил, что среди ключевых эпизодов своей службы считает участие в работе по поддержке и развитию боевой ІТ-системы DELTA, а также деятельность, связанную с антикоррупционной тематикой в сфере оборонных закупок.
"В итоге мы помогли посадить на скамью подсудимых заместителя начальника Генштаба и его шайку. А DELTA стала центральной боевой/интеграционной системой ВСУ, о которой с восторгом говорит министр армии США перед Сенатом.
Ну и, конечно, противодействие коррупции и перезагрузка военных закупок. Гражданским трудно понять, как сложно бороться с министрами обороны, будучи простым солдатом в жесткой армейской вертикали", - рассказал Шабунин.
Заявления о давлении
В то же время он заявил, что сталкивался с давлением и препятствиями со стороны отдельных представителей власти и правоохранительных органов, а также с проблемами во взаимодействии с военным командованием.
"Власть в полной мере использовала мою добровольную службу против меня же. Например, Госбюро расследований/Офис генпрокурора сфабриковали мне уголовное дело (об уклонении от службы), а затем попытались лишить меня возможности защищаться.
А саму службу превратили в цирк: например, ежедневно фотографировали, как я разгружал фуры с продовольствием, а фото сбрасывали высшему командованию (которое, предполагаю, сбрасывало их в Офис президента).
Как только я начал разворачивать подразделение дронной ПВО, меня приказом начальника Генштаба (!) перевели в другую бригаду на более "значимые" задачи (например, убирать мусор), чем я и занимался с июля прошлого года.
Перевели к комбригу, которого ГБР/ОГП подвесили уголовным производством, и который выполнял все их указания. Например, помогал силовикам в слежке, краже моего мобильного и снятию информации, не пускал меня на суды, рисовал выдуманные СЗЧ, не регистрировал рапорты и многое другое.
Я написал с десяток рапортов по всей военной вертикали с просьбой перевести меня куда угодно. Нулевая реакция, мне даже не ответили. А командирам, которые хотели перевести меня в свои подразделения, настойчиво "посоветовали" не "выделываться", - рассказал Шабунин.
Глава ЦПК подчеркнул, что последнее время службы могло бы быть более эффективным в армии при других условиях, однако решения командования определили иной характер его прохождения службы.
"Я поступил в ВСУ в первый день войны солдатом, ухожу - старшим сержантом. Мой офицерский контракт отказался подписать министр обороны Умеров.
И еще. Обещанная армейская реформа просто должна различать новоприбывших в ВСУ и тех, кто пошел добровольцами более четырех лет назад. По крайней мере - в отношении сроков демобилизации", - добавил Шабунин.
Он также сообщил, что приказ о его увольнении со службы был подписан несколько дней назад. Сейчас планирует сосредоточиться на восстановлении здоровья и стабилизации зрения. После этого он намерен вернуться к работе в Центре противодействия коррупции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вже перемога.
не одному ж серіалу про голобородька світити.
от, серіал про воїна з убд шабуню.
котрий за чотири роки вештання по київським рестікам геть втратив здоров'я.
багато справжніх воїнів, з тяжкими пораненнями не можуть списатися, бо влк визнає їх придатними.
а, от шабуня, ху*к і непридатний!
так, а що з карною справою про хитросраку службу під харковом?
чи, таки, буржуї заступилися за грантожера правдоруба шабуню?
ти ж прибігло, всіх розштовхало, перед всіма влізло.
нам не вистачило.
- Ти що, не бачиш, яке гівно ти підтримуєш на виборах президента?
А він:
-Не бачу!
І ракету прямо в парашу київського ресторану де він зазвичай селфився запустили?🤡
Зелений наполеончик не зотів мати людину, яка його дурить заради перемоги.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Все названные места - глубокие тылы.
Только сейчас к Дружковке приблизился фронт.
А сколько месяцев или хотя бы дней Шабунин был на "0" ?
Ни дня, но герой.
Кстати, если Шабунин так сильно потерял зрение, что не может служить в тылу в Киеве, то где очки слабозрячего?
От нормальний тіп вас би тут всіх послав , а не виправдовувався .