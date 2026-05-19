Шабунин заявил о завершении службы в ВСУ после более чем четырех лет в связи с состоянием здоровья

Глава Центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин заявил о завершении службы в ВСУ после более чем четырех лет в связи с потерей зрения и решением военно-врачебной комиссии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шабунин сообщил на своей странице в Facebook.

"Моя служба завершена. Потеряв большую часть зрения, я покидаю ВСУ, куда добровольно мобилизовался в первый день большой войны.

Более 4 лет в Силах обороны: половину из них - в Харьковской области и на Востоке (в частности, в Дружковке), остальное - в Харькове и Киеве", - говорится в сообщении.

Деятельность в армии

Шабунин отметил, что среди ключевых эпизодов своей службы считает участие в работе по поддержке и развитию боевой ІТ-системы DELTA, а также деятельность, связанную с антикоррупционной тематикой в сфере оборонных закупок.

"В итоге мы помогли посадить на скамью подсудимых заместителя начальника Генштаба и его шайку. А DELTA стала центральной боевой/интеграционной системой ВСУ, о которой с восторгом говорит министр армии США перед Сенатом.

Ну и, конечно, противодействие коррупции и перезагрузка военных закупок. Гражданским трудно понять, как сложно бороться с министрами обороны, будучи простым солдатом в жесткой армейской вертикали", - рассказал Шабунин.

Заявления о давлении

В то же время он заявил, что сталкивался с давлением и препятствиями со стороны отдельных представителей власти и правоохранительных органов, а также с проблемами во взаимодействии с военным командованием.

"Власть в полной мере использовала мою добровольную службу против меня же. Например, Госбюро расследований/Офис генпрокурора сфабриковали мне уголовное дело (об уклонении от службы), а затем попытались лишить меня возможности защищаться.

А саму службу превратили в цирк: например, ежедневно фотографировали, как я разгружал фуры с продовольствием, а фото сбрасывали высшему командованию (которое, предполагаю, сбрасывало их в Офис президента).

Как только я начал разворачивать подразделение дронной ПВО, меня приказом начальника Генштаба (!) перевели в другую бригаду на более "значимые" задачи (например, убирать мусор), чем я и занимался с июля прошлого года.

Перевели к комбригу, которого ГБР/ОГП подвесили уголовным производством, и который выполнял все их указания. Например, помогал силовикам в слежке, краже моего мобильного и снятию информации, не пускал меня на суды, рисовал выдуманные СЗЧ, не регистрировал рапорты и многое другое.

Я написал с десяток рапортов по всей военной вертикали с просьбой перевести меня куда угодно. Нулевая реакция, мне даже не ответили. А командирам, которые хотели перевести меня в свои подразделения, настойчиво "посоветовали" не "выделываться", - рассказал Шабунин.

Глава ЦПК подчеркнул, что последнее время службы могло бы быть более эффективным в армии при других условиях, однако решения командования определили иной характер его прохождения службы.

"Я поступил в ВСУ в первый день войны солдатом, ухожу - старшим сержантом. Мой офицерский контракт отказался подписать министр обороны Умеров.

И еще. Обещанная армейская реформа просто должна различать новоприбывших в ВСУ и тех, кто пошел добровольцами более четырех лет назад. По крайней мере - в отношении сроков демобилизации", - добавил Шабунин.

Он также сообщил, что приказ о его увольнении со службы был подписан несколько дней назад. Сейчас планирует сосредоточиться на восстановлении здоровья и стабилизации зрения. После этого он намерен вернуться к работе в Центре противодействия коррупции.

