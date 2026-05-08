Силовое давление, манипуляции, медийная атака: как власть формирует дискредитацию Шабунина и ЦПК, - СМИ

Центр противодействия коррупции работает на стыке правозащитной деятельности, журналистских расследований и общественного давления. Случай с давлением ГБР на главу ЦПК Виталия Шабунина по надуманным обвинениям – идеальная иллюстрация того, как система пытается "пережевать" тех, кто мешает во время войны наполнять карманы приближенным к президенту лицам.

Об этом говорится в материале издания ZMINA, сообщает Цензор.НЕТ.

Организация продвигает антикоррупционные изменения на законодательном уровне, следит за прозрачностью конкурсов в ключевые государственные органы и регулярно выносит в публичную плоскость дела, связанные с высокопоставленными чиновниками. Их принцип остается неизменным: у коррупции есть конкретные исполнители и конкретные решения, поэтому о них нужно говорить открыто.

За годы деятельности Виталий Шабунин и команда ЦПК стали участниками многих ключевых антикоррупционных процессов — от запуска новых институтов до защиты независимости уже созданных органов. Они публично реагировали на срывы конкурсов в антикоррупционной прокуратуре, поднимали вопрос о политическом влиянии на следственные структуры и освещали резонансные скандалы, в частности связанные с государственными закупками во время войны.

Антикоррупционные активисты работают с темами, где всегда есть политическая и финансовая цена. Они вмешиваются в процессы, которые традиционно оставались закрытыми – кадровые назначения, доступ к ресурсам, контроль над правоохранительными органами. По оценкам самого ЦПК, их деятельность неоднократно вызывала сопротивление со стороны политиков, правоохранителей и представителей судебной системы, которых напрямую затрагивали эти изменения.

Вместе с влиянием росло и количество атак на организацию. В прошлом году в ЦПК заявляли, что уголовные дела против руководителя организации являются попыткой давления и дискредитации многолетней антикоррупционной работы. Подобные заявления звучали и раньше: еще в 2016 году организация сообщала о давлении со стороны Генеральной прокуратуры из-за участия в реформировании правоохранительной системы.

От критики к уголовным делам: эволюция конфликтов вокруг ЦПК и Шабунина

История конфликтов вокруг Виталия Шабунина и Центра противодействия коррупции не выглядит как один непрерывный конфликт. Она состоит из отдельных эпизодов, которые происходили в разные годы, но вместе формируют понятную закономерность — с повторяющимися сценариями, схожими инструментами давления и прогнозируемыми последствиями. Каждый новый этап начинался с конкретного повода, однако дальше развивался по знакомой схеме: эскалация, персонализация конфликта и масштабирование информационной кампании.

Публичная критика высокопоставленных чиновников, в частности представителей тогдашней власти, часто становилась отправной точкой для новых атак. После этого появлялись обвинения в нецелевом использовании грантовых средств, а также попытки поставить под сомнение репутацию и добропорядочность самого активиста.

Один из первых громких скандалов с участием председателя правления ЦПК произошел в 2017 году . Тогда конфликт с пророссийским блогером и комментатором Всеволодом Филимоненко перерос в уголовное дело против Виталия Шабунина – его обвинили в нанесении телесных повреждений Филимоненко.

Критика Зеленского

Второй скандал пришелся на 2020 год – но уже в другой плоскости. В июле неизвестные подожгли дом Шабунина под Киевом, а в конце года взрывные устройства обнаружили возле дома его родственников. Эти события вызвали международную реакцию и стали сигналом: давление выходило за пределы информационного пространства и переходило в физическую плоскость. При этом расследования нападений не дали ощутимых результатов, что только усилило ощущение безнаказанности.

После этого конфликт перешел в более сложную фазу – с сочетанием политической критики и медийного давления. В 2019–2021 годах Шабунин активно критиковал новую власть, в частности президента Владимира Зеленского, за решения в сфере антикоррупционной политики. В ответ усиливалась риторика против самого активиста: его обвиняли в политической ангажированности, а деятельность ЦПК все чаще представляли как часть "политической игры".

Третий и самый масштабный скандал начался после начала полномасштабного вторжения и особенно обострился в 2024–2025 годах. Несмотря на то, что Шабунин был мобилизован в армию в 2022 году, против него были возбуждены уголовные дела. Следствие утверждало, что он якобы не проходил службу надлежащим образом и получал зарплату, находясь вне части.

"Если посмотреть на эту хронологию целостно, то становится видно не хаотичный набор конфликтов, а последовательную модель. Каждый этап имеет свою функцию: сначала – поиск или создание повода, далее – персонализация через уголовные или публичные обвинения, затем – масштабирование через информационные каналы и закрепление в виде долгосрочного нарратива. И главное – каждый новый скандал не возникает с нуля, а опирается на предыдущие, постепенно формируя устойчивый образ, который живет дольше самих событий", – отметили журналисты.

"Инструкция" по дискредитации активистов

Как пишет ZMINA, сценарий информационных кампаний против ЦПК и Шабунина всегда одинаков:

Поиск повода, как вымышленное "уклонение от службы" или слив личных фото с обысков. Медийная волна. Анонимные Telegram-группы-свалки всегда одновременно взрываются выдуманными заголовками о "недобросовестности активистов". Например, недавно в Telegram-группах-свалках вспомнили аж 2014 год, написав, что Шабунин якобы потратил "деньги из грантов на поместье". На самом деле существование дома, на который семья зарабатывала годами, Виталий никогда не скрывал. Он указан в его декларациях. Более того — в 2020 году именно этот дом семьи Виталия пытались сжечь. Дело о поджоге полиция фактически не расследовала: злоумышленников "не нашли". Силовое давление. ГБР или прокуратура открывают дела, которые годами висят в воздухе без доказательств, но создают нужный "фон" для заказных информационных кампаний.

Цель этого спектакля – надуманная дискредитация тех, кто разоблачает коррупцию, чтобы люди перестали обращать внимание на сами схемы, отмечает издание.

Кто раздувает эти скандалы?

Вопрос о том, кто именно стоит за атаками на Шабунина и Центр противодействия коррупции, остается открытым во многих эпизодах. Прямых доказательств централизованного "заказчика" большинства информационных кампаний в публичном доступе нет. В то же время совокупность фактов и публичных заявлений позволяет очертить круг групп, которые могут быть заинтересованы в дискредитации антикоррупционных активистов, а также понять логику их действий.

Прежде всего речь идет о политических элитах и отдельных должностных лицах, которых непосредственно затрагивает деятельность ЦПК.

Еще одна группа – это политически аффилированные СМИ и публичные спикеры, которые активно участвуют в распространении критики. Отдельный сегмент – анонимные каналы, прежде всего в Telegram, которые регулярно публикуют материалы об антикоррупционных активистах. Они часто становятся "первоисточником" информации (хотя и очень сомнительным), которая впоследствии попадает в более широкое медийное пространство.