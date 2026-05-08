Силовий тиск, маніпуляції, медійна атака: як влада формує дискредитацію Шабуніна та ЦПК, - ЗМІ

Центр протидії корупції працює на стику адвокації, журналістських розслідувань і суспільного тиску. Кейс із тиском ДБР на голову ЦПК Віталія Шабуніна по надуманих обвинуваченнях – ідеальна ілюстрація того, як система намагається "пережувати" тих, хто заважає під час війни наповнювати кишені наближеним до президента особам.

Про це йдеться у матеріалі видання ZMINA, інформує Цензор.НЕТ.

Організація просуває антикорупційні зміни на законодавчому рівні, стежить за прозорістю конкурсів до ключових державних органів та регулярно виносить у публічну площину справи, пов’язані з високопосадовцями. Їхній принцип залишається незмінним: корупція має конкретних виконавців і конкретні рішення, тому про них потрібно говорити відкрито.

За роки діяльності Віталій Шабунін та команда ЦПК стали учасниками багатьох ключових антикорупційних процесів — від запуску нових інституцій до захисту незалежності вже створених органів. Вони публічно реагували на зриви конкурсів в антикорупційній прокуратурі, порушували питання політичного впливу на слідчі структури та висвітлювали резонансні скандали, зокрема пов’язані з державними закупівлями під час війни.

  • Антикорупційні активісти працюють з темами, де завжди є політична і фінансова ціна. Вони втручаються в процеси, які традиційно залишалися закритими – кадрові призначення, доступ до ресурсів, контроль над правоохоронними органами. За оцінками самого ЦПК, їхня діяльність неодноразово викликала спротив з боку політиків, правоохоронців і представників судової системи, яких напряму зачіпали ці зміни.

Разом із впливом зростала й кількість атак на організацію. Минулого року в ЦПК заявляли, що кримінальні справи проти керівника організації є спробою тиску та дискредитації багаторічної антикорупційної роботи. Подібні заяви звучали та раніше: ще у 2016 році організація повідомляла про тиск з боку Генеральної прокуратури через участь у реформуванні правоохоронної системи.

Від критики до кримінальних справ: еволюція конфліктів довкола ЦПК і Шабуніна

Історія конфліктів навколо Віталія Шабуніна та Центру протидії корупції не виглядає як один безперервний конфлікт. Вона складається з окремих епізодів, які відбувалися в різні роки, але разом формують зрозумілу закономірність — із повторюваними сценаріями, схожими інструментами тиску та прогнозованими наслідками. Кожен новий етап починався з конкретного приводу, однак далі розвивався за знайомою схемою: ескалація, персоналізація конфлікту та масштабування інформаційної кампанії.

Публічна критика високопосадовців, зокрема представників тодішньої влади, часто ставала відправною точкою для нових атак. Після цього з’являлися звинувачення у нецільовому використанні грантових коштів, а також спроби поставити під сумнів репутацію і доброчесність самого активіста.

Один із перших гучних скандалів за участі голови правління ЦПК стався у 2017 році. Тоді конфлікт із проросійським блогером і коментатором Всеволодом Філімоненком і переріс у кримінальну справу проти Віталія Шабуніна – його звинуватили у завдаванні тілесних ушкоджень Філімоненку.

Критика Зеленського 

Другий скандал припав на 2020 рік – але вже в іншій площині. У липні невідомі підпалили будинок Шабуніна під Києвом, а наприкінці року вибухові пристрої виявили біля житла його родичів. Ці події викликали міжнародну реакцію і стали сигналом: тиск виходив за межі інформаційного простору і переходив у фізичну площину. При цьому розслідування нападів не дали відчутних результатів, що лише посилило відчуття безкарності.

Після цього конфлікт перейшов у складнішу фазу – з поєднанням політичної критики та медійного тиску. У 2019–2021 роках Шабунін активно критикував нову владу, зокрема президента Володимира Зеленського, за рішення у сфері антикорупційної політики. У відповідь посилювалася риторика проти самого активіста: його звинувачували у політичній заангажованості, а діяльність ЦПК дедалі частіше подавали як частину "політичної гри".

Третій і найбільш масштабний скандал розпочався після початку повномасштабного вторгнення й особливо загострився у 2024–2025 роках. Попри те, що Шабунін мобілізувався до війська у 2022 році, проти нього відкрили кримінальні провадження. Слідство стверджувало, що він нібито не проходив службу належним чином і отримував зарплату, перебуваючи поза частиною.

"Якщо подивитися на цю хронологію цілісно, то стає видно не хаотичний набір конфліктів, а послідовну модель. Кожен етап має свою функцію: спочатку – пошук чи створення приводу, далі – персоналізація через кримінальні або публічні звинувачення, потім – масштабування через інформаційні канали та закріплення у вигляді довготривалого наративу. І головне – кожен новий скандал не виникає з нуля, а спирається на попередні, поступово формуючи стійкий образ, який живе довше за самі події", - зазначили журналісти.

"Інструкція" з дискредитації активістів

Як пише ZMINA, сценарій інформаційних кампаній проти ЦПК і Шабуніна завжди однаковий:

  1. Пошук приводу, як вигадане "ухилення від служби" або злив особистих фото з обшуків.
  2. Медійна хвиля. Анонімні ТГ-помийки завжди одночасно вибухають вигаданими заголовками про "недоброчесність активістів". Наприклад, нещодавно у ТГ-помийках згадали аж 2014 рік, написавши, що Шабунін начебто витратив "гроші з грантів на маєток". Насправді існування будинку, на який сімʼя заробляла роками, Віталій ніколи не приховував. Він зазначений у його деклараціях.Ба більше – у 2020 році саме цей будинок сімʼї Віталія намагалися спалити. Справу про підпал поліція фактично не розслідувала: зловмисників "не знайшли".
  3. Силовий тиск. ДБР чи прокуратура відкривають справи, які роками висять у повітрі без доказів, але створюють потрібний "фон" для замовних інформаційних кампаній.

Мета цього спектаклю – надумана дискредитація тих, хто викриває корупцію, щоб люди перестали звертати увагу на самі схеми, наголошує видання.

Хто розганяє ці скандали?

Питання про те, хто саме стоїть за атаками на Шабуніна і Центр протидії корупції, залишається відкритим у багатьох епізодах. Прямих доказів централізованого "замовника" більшості інформаційних кампаній у публічному доступі немає. Водночас сукупність фактів і публічних заяв дозволяє окреслити коло груп, які можуть бути зацікавлені в дискредитації антикорупційних активістів, а також зрозуміти логіку їхніх дій.

Насамперед ідеться про політичні еліти та окремих посадовців, яких безпосередньо зачіпає діяльність ЦПК.

Ще одна група – це політично афілійовані медіа та публічні спікери, які активно включаються в поширення критики. Окремий сегмент – анонімні канали, насамперед у телеграмі, які регулярно публікують матеріали про антикорупційних активістів. Вони часто стають "першоджерелом" інформації (хоч і дуже сумнівним), яка згодом потрапляє в ширший медійний простір.

+6
Шабунін не дав відповіді на ряд питань:
1 . за які кошти збудовано будинок у Києві і на якій ділянці:
2. так він служить,воює чи бореться з корупцією?
3. яка роль Шабуніна у програші Порошенка і виграші Зеленського?
08.05.2026 18:06 Відповісти
08.05.2026 18:06 Відповісти
+5
Влада формує дискредитацію?
Шабунін і сам не погано з цим справляється.
Зелена влада тільки трішки підкоректовує факти.
08.05.2026 17:17 Відповісти
08.05.2026 17:17 Відповісти
+4
Не тільки Шабуніна б'є влада самою коварною зброєю - телевізором. Від цієї зброї люди дуріють і не бажають чути щось інше. А всі засоби масової інформації сьогодні в руках однаєї непорядочної людини. А що стосуються Шабуніна, так він зробив багато чого, щоб вибрали цю владу. То хай насолоджується!!!
08.05.2026 17:52 Відповісти
08.05.2026 17:52 Відповісти
шабуні, хоч нема на плівках міндіча?
шабуня, завтра вдарять по маасквє?
08.05.2026 17:15 Відповісти
08.05.2026 17:15 Відповісти
З цим Шабуніним щось нечисто !

Повідомляли , що "кошерники" начеб то вирішили його позбутися через його "мобілізацію" до ЗСУ. Але пан Шабунін чогось постійно замість служби у війську продовжує свою "викривальну" діяльність і якось ЗЕвлада йому нічого зробити не може.

Ось я згадую , що того дядьку , який виклав в Мережу відио про торгівлю посадами братом Єрмака , "кошерники" заслали до війська і на "законних підставинах" утилізували під Бахмутом за допомогою мацковитів.

А з паном Шабуніним ці "кошерники" нічого зробити не можуть ... чи не хочуть ... чи бояться, бо у Шабуніна, мабуть , є якийсь Потужний "дах" !

Ні, пан Віталій то є дуже хитрий та передбачливий пан , бо навіть Самодержавна Царська ЗЕвлада нічого з ним зробити не може!
08.05.2026 21:37 Відповісти
08.05.2026 21:37 Відповісти
08.05.2026 17:17 Відповісти
Набу і такі як шабуня кацапсячі підстилки
08.05.2026 17:44 Відповісти
08.05.2026 17:44 Відповісти
Скоріше, соросячі
08.05.2026 21:07 Відповісти
08.05.2026 21:07 Відповісти
ЦПК перетворився в правльню брудного спіднього «антикорупціонерів», а посуті продажних корупціонерів.
08.05.2026 18:14 Відповісти
08.05.2026 18:14 Відповісти
ЦПК дуже сумнівна контора, а Шабуніну ніяка дискредитація не потрібна! він сам справляється) один зашквар за іншим..
08.05.2026 18:54 Відповісти
08.05.2026 18:54 Відповісти
У Порошенка немає політичного майбутнього, - Шабунін
08.05.2026 19:39 Відповісти
08.05.2026 19:39 Відповісти
Щоб не було зловживань владою та переслідування журналістів та активістів які розповідають про корупцію влади потрібно акціями протесту змусити депутатів Верховної Ради прийняти закон, щоб генерального прокурора, суддів, керівника ДБР, СБУ, НАБУ, САП, АРМА нам обирали наші міжнародні партнери, які дають нам гроші, а не корумпована влада.
08.05.2026 21:20 Відповісти
08.05.2026 21:20 Відповісти
 
 