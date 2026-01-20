У судовий процес над Шабуніним повернули проросійського блогера Філімоненка, - ЦПК
Проросійський блогер Філімоненко взяв в форматі "онлайн" участь у засіданні суду в справі голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила команда ЦПК.
Що відомо?
"Щоб продовжити системний тиск на Шабуніна, влада знайшла і повернула в судовий процес підсанкційного проросійського блогера Філімоненка.
Всеволод Філімоненко – блогер, який системно поширює проросійські наративи. З 2019 року проживає за кордоном (наразі, судячи з соцмереж і його власної заяви у судовому засіданні – в Іспанії).
У березні 2024 року Філімоненко знявся у пропагандистському фільмі російського "Первого канала" "Зеленский и его боевые наркоманы". Фільм спрямований на дискредитацію Збройних Сил України. 22 серпня 2025 року проти Філімоненка запроваджені санкції РНБО", - нагадали там.
Справа проти Шабуніна
У ЦПК зазначили, що справа почалася у 2017 році. Із червня 2020 року, кажуть там, Філімоненко системно не зʼявлявся на засіданнях суду.
"Проте 15 січня 2026 року раптом не тільки взяв в форматі "онлайн" участь у засіданні суду, але й почав системно згадувати про справу щодо Шабуніна у своєму Telegram-каналі.
ЦПК впевнені – влада спеціально включає Філімоненка у процес, аби посилити тиск на Віталія Шабуніна. Це може відбуватися, наприклад, в обмін на виключення Філімоненка із санкційного списку. Так само влада вже діяла у кейсі проти детективів НАБУ: коли загадковим чином до Києва доставили підсанкційного нардепа від ОПЗЖ Христенка для вибивання свідчень проти детективів НАБУ", - вважають у Центрі протидії корупції.
Справа Віталія Шабуніна
Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.
Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.
У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.
15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.
13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.
14 серпня у ДБР заявили, що Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби.
Чому нам не повинно бути шкода Юльку коли її ловлять на корупції тільки через те що вона виступала проти моносброду - але при цьому ми маємо жаліти ухилєса Шабуню тільки через те що він побив горщики з тими хто в тому числі його стараннями і сів країні на шию? 🤷♂️
Іди почитай в чому звинувачують Шабуню і як він "служив" і які "відрядження" і куди саме йому івиписували . Якщо ти сам не ухилєс то одразу зрозумієш що це криштальної води косарь якого покривали командири.
Ще раз, будь ласка!
Який зв'язок між філімоненко та ухилянтом шабунєй, який замість посадки разносив кабаки києва?
Яким чином філімоненко допомагає слідству довести цей простий факт?
До речі, шабуня ти всі укріплення збудував, з бригадою справжніх героїв з тяжкими пораненнями? Чи і там примудрився пристосуватися де тепло, сухо і смаковими поруч?