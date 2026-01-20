У судовий процес над Шабуніним повернули проросійського блогера Філімоненка, - ЦПК

Проросійський блогер Філімоненко взяв в форматі "онлайн" участь у засіданні суду в справі голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила команда ЦПК.

Що відомо?

"Щоб продовжити системний тиск на Шабуніна, влада знайшла і повернула в судовий процес підсанкційного проросійського блогера Філімоненка.

Всеволод Філімоненко – блогер, який системно поширює проросійські наративи. З 2019 року проживає за кордоном (наразі, судячи з соцмереж і його власної заяви у судовому засіданні – в Іспанії).

У березні 2024 року Філімоненко знявся у пропагандистському фільмі російського "Первого канала" "Зеленский и его боевые наркоманы". Фільм спрямований на дискредитацію Збройних Сил України. 22 серпня 2025 року проти Філімоненка запроваджені санкції РНБО", - нагадали там.

Справа проти Шабуніна

У ЦПК зазначили, що справа почалася у 2017 році. Із червня 2020 року, кажуть там, Філімоненко системно не зʼявлявся на засіданнях суду.

"Проте 15 січня 2026 року раптом не тільки взяв в форматі "онлайн" участь у засіданні суду, але й почав системно згадувати про справу щодо Шабуніна у своєму Telegram-каналі.

ЦПК впевнені – влада спеціально включає Філімоненка у процес, аби посилити тиск на Віталія Шабуніна. Це може відбуватися, наприклад, в обмін на виключення Філімоненка із санкційного списку. Так само влада вже діяла у кейсі проти детективів НАБУ: коли загадковим чином до Києва доставили підсанкційного нардепа від ОПЗЖ Христенка для вибивання свідчень проти детективів НАБУ", - вважають у Центрі протидії корупції.

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.

14 серпня у ДБР заявили, що Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби.

