У судовий процес над Шабуніним повернули проросійського блогера Філімоненка, - ЦПК

Проросійський блогер Філімоненко взяв в форматі "онлайн" участь у засіданні суду в справі голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила команда ЦПК.

Що відомо?

"Щоб продовжити системний тиск на Шабуніна, влада знайшла і повернула в судовий процес підсанкційного проросійського блогера Філімоненка.

Всеволод Філімоненко – блогер, який системно поширює проросійські наративи. З 2019 року проживає за кордоном (наразі, судячи з соцмереж і його власної заяви у судовому засіданні – в Іспанії).

У березні 2024 року Філімоненко знявся у пропагандистському фільмі російського "Первого канала" "Зеленский и его боевые наркоманы". Фільм спрямований на дискредитацію Збройних Сил України. 22 серпня 2025 року проти Філімоненка запроваджені санкції РНБО", - нагадали там.

Читайте також: "ДБР і ОГП злили в ТГ-канали мої інтимні фото з телефону, вилученого під час обшуку", - Шабунін

Справа проти Шабуніна

У ЦПК зазначили, що справа почалася у 2017 році. Із червня 2020 року, кажуть там, Філімоненко системно не зʼявлявся на засіданнях суду.

"Проте 15 січня 2026 року раптом не тільки взяв в форматі "онлайн" участь у засіданні суду, але й почав системно згадувати про справу щодо Шабуніна у своєму Telegram-каналі.

ЦПК впевнені – влада спеціально включає Філімоненка у процес, аби посилити тиск на Віталія Шабуніна. Це може відбуватися, наприклад, в обмін на виключення Філімоненка із санкційного списку. Так само влада вже діяла у кейсі проти детективів НАБУ: коли загадковим чином до Києва доставили підсанкційного нардепа від ОПЗЖ Христенка для вибивання свідчень проти детективів НАБУ", - вважають у Центрі протидії корупції.

Також читайте: Шабунін: Мене із солдатом без пальців відправлять у Куп’янськ-Вузловий розвішувати антидронові сітки

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.

14 серпня у ДБР заявили, що Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби.

Також читайте: Найближче коло Зеленського крало на захисті енергооб’єктів, - Шабунін

не митьем так катаньем. нічого нового .нехватає грошей щоб купити Віталіка
20.01.2026 13:14 Відповісти
Поясніть мені хтось притомний, якщо такі тут залишились.
Чому нам не повинно бути шкода Юльку коли її ловлять на корупції тільки через те що вона виступала проти моносброду - але при цьому ми маємо жаліти ухилєса Шабуню тільки через те що він побив горщики з тими хто в тому числі його стараннями і сів країні на шию? 🤷‍♂️
20.01.2026 13:15 Відповісти
Чому ви вирішили що вона виступала проти моносброду? Бо хотіла свій аби торгуватись?
20.01.2026 13:26 Відповісти
звісно. В цьому вона 1 в 1 Шабуня. Шабуню просто не взяли на потоки як Найєма і навіть на крихти з потоків як Лещіту.
20.01.2026 13:32 Відповісти
в тебе геть не адекватне сприйняття реальності...З чоготи вирішив що Юля "проти моносброду"? Ну, про "ухілєса не питаю. Звісно, це тобі "зелені помийки" розповіли, щоб від "найвеличнішого" увагу відвернути
20.01.2026 13:42 Відповісти
З того що вона скуповувала депутатів моносброду щоб його розвалити, нє? Чи це надто складна конструкція для любителя потриндіти про марафон?
Іди почитай в чому звинувачують Шабуню і як він "служив" і які "відрядження" і куди саме йому івиписували . Якщо ти сам не ухилєс то одразу зрозумієш що це криштальної води косарь якого покривали командири.
20.01.2026 13:44 Відповісти
я поважаю Марка Твена...і ціную його "крилаті" вирази...тож просто скажу тобі щоб ти йшов за русским воєнним корабльом
20.01.2026 13:47 Відповісти
ти ще тут?! спізнюєшся!!!
20.01.2026 13:58 Відповісти
Танцюй-танцій, горілодупе )) святого Шабуню образили, всі на захист ухилєса!
20.01.2026 14:08 Відповісти
Дивно, що ви ставите таке питання на цьому форумі. Очвидно, що Тимошенко тут не жаліють, бо вона особисто проти Зеленського не виступала, а Шабуніна жаліють, бо він виступає особисто проти Зеленського.
20.01.2026 15:34 Відповісти
Чомусь аж зазвучав рефрен каналу Фрідмана/Садового "24новини", на якому за часів "бариги" були персональні ефіри у всіх найбільших антикорупціонерів, Гнапа, Шабуніна, Лєщенка... Коли після кожної передачі йшла відбивка "змінюємо країну на краще". Ну як? Все вийшло? Змінили?
20.01.2026 13:47 Відповісти
Ніфіга не пойняв!
Який зв'язок між філімоненко та ухилянтом шабунєй, який замість посадки разносив кабаки києва?
Яким чином філімоненко допомагає слідству довести цей простий факт?
До речі, шабуня ти всі укріплення збудував, з бригадою справжніх героїв з тяжкими пораненнями? Чи і там примудрився пристосуватися де тепло, сухо і смаковими поруч?
20.01.2026 14:08 Відповісти
 
 