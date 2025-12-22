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Новини Підозра Шабуніну
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Шабунін: Мене із солдатом без пальців відправлять у Куп’янськ-Вузловий розвішувати антидронові сітки

Шабуніну не дають можливості захищати себе в суді: що відомо?

Глава правління ЦПК Віталій Шабунін заявив, що солдата без пальців разом із ним відправляють до Куп'янська-Вузлового розвішувати антидронові сітки.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Також Шабунін оприлюднив фото руки побратима.

Шабуніну не дають можливості захищати себе в суді: що відомо?

Що відомо?

"Припускаю, що відправити з підрозділу одного мене в 10-ти кілометрову кіл-зону було б підозріло, тож прикрилися ще трьома солдатами.

З нашого загону для розвішування антидронових сіток: один – без пальців, інший – з порушеннями слуху і почує FPV-дрон хіба під час вибуху, ще двоє – через поранення нездатні залазити на драбини, один через втрату полів зору не може стріляти.

Кожен з хлопців має рішення ВЛК, тож я просто не уявляю, як такий наказ може бути законним (навіть в теорії). Завтра повернуся з чергових допитів і буду розбиратися", - розповів він.

За словами Шабуніна, у Куп'янськ-Вузловий командування 43 ОМБр перекидає його за силовиків Зеленського.

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"Щоби я НЕ зміг:

1) покарати ДБР/ОГП за злив мого приватного фото. Заяву про злочин подано, далі суди: щоб справу зареєстрували, щоб мене визнали потерпілим, щоб провели слідчі дії і т.д.

2) захищати себе в судах від незаконного кримінального переслідування, підозру в якому мені вручили у липні цього року.

На жаль, це не єдине рішення командування бригади, яке під тиском ДБР іде на відверто абсурдні (та часто незаконні) рішення", - додав він.

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Також Шабунін нагадав, що раніше командування його частини сфальсифікувало документи, щоб оголосити його у СЗЧ за день, коли він був на засіданні суду у своїй справі.

"А ще замкомбриг якимось чином знав і повідомив мене про відміну іншого суду проти мене за день (!) до того, як суддя пішов на лікарняний.

В якийсь момент стало очевидним, що командири частини виконують вказівки ДБРівців – робити все можливе, щоб мене не було на судах в Києві. Мені про це кілька людей прямо сказали.

Минулого тижня я письмово попередив командування, що зафіксував їхню незаконну співпрацю з ДБР. І попередив, що буду змушений реагувати (доказ)", - додав він.

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Протягом наступних тижнів у Шабуніна мають відбутися низка засідань судів, на які дістатися із Купʼянська-Вузлового очевидно неможливо.

"Ось так ДБР/ОГП руками слухняних командирів 43 ОМБр позбавили мене права захищатися від незаконного переслідування.

Тим паче Дзеркало тижня вже прямо пише, що перебіг моєї справи курує Зеленський особисто", - підсумував він.

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Справа Віталія Шабуніна

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Шабуніну не дають можливості захищати себе в суді: що відомо?

Автор: 

Шабунін Віталій (669) Харківська область (2959) Куп’янський район (765) Куп’янськ-Вузловий (29)
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Топ коментарі
+55
один - без пальців, інший - з порушеннями слуху і почує FPV-дрон хіба під час вибуху, ще двоє - через поранення нездатні залазити на драбини, один через втрату полів зору не може стріляти.
-------------



Мені ось цікаво, ось про тих биків з ТЦК, які легко в зимовій формі і наздоганяти можуть і бійцівські прийоми показувати, то про них кажуть, що то ветерани по хворобі комісовані. Тобто, ступінь поранень у них набагато вищий, ніж у цих ветеранів, яких на передову все одно відправляють?

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22.12.2025 10:41 Відповісти
+42
Зеленського у відставку! Це людина - катастрофа!
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22.12.2025 10:37 Відповісти
+36
А ВЛК, яке видало таким людям висновок про придатність, у відставку не потрібно?
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22.12.2025 10:46 Відповісти

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