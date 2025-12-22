Шабунін: Мене із солдатом без пальців відправлять у Куп’янськ-Вузловий розвішувати антидронові сітки
Глава правління ЦПК Віталій Шабунін заявив, що солдата без пальців разом із ним відправляють до Куп'янська-Вузлового розвішувати антидронові сітки.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Також Шабунін оприлюднив фото руки побратима.
Що відомо?
"Припускаю, що відправити з підрозділу одного мене в 10-ти кілометрову кіл-зону було б підозріло, тож прикрилися ще трьома солдатами.
З нашого загону для розвішування антидронових сіток: один – без пальців, інший – з порушеннями слуху і почує FPV-дрон хіба під час вибуху, ще двоє – через поранення нездатні залазити на драбини, один через втрату полів зору не може стріляти.
Кожен з хлопців має рішення ВЛК, тож я просто не уявляю, як такий наказ може бути законним (навіть в теорії). Завтра повернуся з чергових допитів і буду розбиратися", - розповів він.
За словами Шабуніна, у Куп'янськ-Вузловий командування 43 ОМБр перекидає його за силовиків Зеленського.
"Щоби я НЕ зміг:
1) покарати ДБР/ОГП за злив мого приватного фото. Заяву про злочин подано, далі суди: щоб справу зареєстрували, щоб мене визнали потерпілим, щоб провели слідчі дії і т.д.
2) захищати себе в судах від незаконного кримінального переслідування, підозру в якому мені вручили у липні цього року.
На жаль, це не єдине рішення командування бригади, яке під тиском ДБР іде на відверто абсурдні (та часто незаконні) рішення", - додав він.
Також Шабунін нагадав, що раніше командування його частини сфальсифікувало документи, щоб оголосити його у СЗЧ за день, коли він був на засіданні суду у своїй справі.
"А ще замкомбриг якимось чином знав і повідомив мене про відміну іншого суду проти мене за день (!) до того, як суддя пішов на лікарняний.
В якийсь момент стало очевидним, що командири частини виконують вказівки ДБРівців – робити все можливе, щоб мене не було на судах в Києві. Мені про це кілька людей прямо сказали.
Минулого тижня я письмово попередив командування, що зафіксував їхню незаконну співпрацю з ДБР. І попередив, що буду змушений реагувати (доказ)", - додав він.
Протягом наступних тижнів у Шабуніна мають відбутися низка засідань судів, на які дістатися із Купʼянська-Вузлового очевидно неможливо.
"Ось так ДБР/ОГП руками слухняних командирів 43 ОМБр позбавили мене права захищатися від незаконного переслідування.
Тим паче Дзеркало тижня вже прямо пише, що перебіг моєї справи курує Зеленський особисто", - підсумував він.
Справа Віталія Шабуніна
- Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
- Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
- Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.
- Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.
- У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.
- 15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.
- 13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.
- 14 серпня у ДБР заявили, що Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби.
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Мені ось цікаво, ось про тих биків з ТЦК, які легко в зимовій формі і наздоганяти можуть і бійцівські прийоми показувати, то про них кажуть, що то ветерани по хворобі комісовані. Тобто, ступінь поранень у них набагато вищий, ніж у цих ветеранів, яких на передову все одно відправляють?