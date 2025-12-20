Коломойський у суді поцікавився, чому Шабунін не захищає його, як батька Магамедрасулова. Той відповів. ВIДЕО
Під час судового засідання олігарх Ігор Коломойський запитав, чому голова ЦПК Віталій Шабунін не захищає його, як батька Магамедрасулова.
Відповідне відео поширив на своїй сторінці у фейсбуку Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
Скарга Коломойського
Під час засідання Коломойський, посміхаючись, згадав, що йому невдовзі виповниться 63 роки, а його утримують вже 2 роки та 5 місяців.
"Не захищають правозахисники мене. Де Шабунін?", - поцікавився Коломойський.
На питання Коломойського з залу відповіли: " У нього інші питання зараз".
"Нас інтим не цікавить", - відказав Коломойський.
Реакція Шабуніна
"Бо життя треба жити так, щоб ЦПК захищали вас, як захищали батька детектива НАБУ. Ми в ЦПК з відкритими обличчями боролися зі корупційними схемами Коломойського ще тоді, коли Зеленський був його бізнес-партнером. Тоді поруч з нами було ще менше людей, ніж в останні роки - в нашій бійці з Єрмаком.
Життя показало, що чесний, гідний опонент поведе себе достойніше, ніж багато улесливих "друзів", - пише Шабунін.
"Мені по-своєму шкода Коломойського, якого зараз доганяє той, хто без нього ніколи б не став президентом (і доганяє саме так). Я припускаю, що в цей нелегкий період свого життя Ігор Валерійович зробить свої життєві висновки. І впенений, що Єрмак, Кравченко та інші сухачови – не зроблять. Навіть коли опиняться в точці, в якій зараз є Коломойський", - резюмує він.
Що передувало?
Раніше Віталій Шабунін заявив, що ДБР та Офіс Генпрокурора злили в соцмережі його інтимні фото з телефону, вилученого під час обшуку.
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