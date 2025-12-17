Органи прокуратури не мають стосунку до зливу інтимних фото Шабуніна в мережу, - Офіс Генпрокурора

У прокуратурі заявили, що не мають жодного стосунку до поширення фото з телефона голови правління ЦПК Віталія Шабуніна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 24 каналу повідомили в Офісі Генпрокурора.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

В ОГП зазначили, що у разі встановлення фактів, що свідчитимуть про неправомірне використання матеріалів досудового розслідування, таким діям буде надано належну правову оцінку відповідно до вимог закону.

Водночас там сказали, що якщо поширення цих фотознімків не має відношення до матеріалів кримінального провадження і є наслідком порушення недоторканості приватного життя, то розслідування таких фактів можливе лише на підставі заяви потерпілого.

Також читайте: Найближче коло Зеленського крало на захисті енергооб’єктів, - Шабунін

"Станом на тепер будь-які звернення чи заяви з цього приводу до Офісу Генерального прокурора не надходили.



Водночас публічні спроби безпідставно пов’язати органи прокуратури з несанкціонованим поширенням інформації з матеріалів кримінального провадження не ґрунтуються на фактах та мають ознаки умисної дискредитації інституції.



Прокуратура не бере участі в інформаційних кампаніях і не коментує припущення", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Що передувало?

Раніше Віталій Шабунін заявив, що ДБР та Офіс Генпрокурора злили в соцмережі його інтимні фото з телефону, вилученого під час обшуку.

Читайте: Шабунін показав умови утримання в камері СІЗО детектива НАБУ Магамедрасулова. ФОТО

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.

14 серпня у ДБР заявили, що Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби.

Також дивіться: Неефективне, тупориле, корумповане державне управління веде нас до поразки, - Шабунін. ВIДЕО